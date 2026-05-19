دبي تستقطب 3 شركات ابتكارية من جامعات عالمية

استقطبت مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، وهي من أكبر برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات على مستوى العالم، وتنعقد سنوياً في دبي برعاية وتحت إشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، 3 شركات ناشئة جامعية من سويسرا والولايات المتحدة ومصر، أعلنت عن انتقالها إلى مرحلة التجارب التشغيلية والتوسع التجاري في دولة الإمارات.

وتنعقد المبادرة بمشاركة 100 شركة ناشئة يتم اختيارها من آلاف المشاركات من أرقى الجامعات حول العالم، ويتم تنظيمها بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، و«آرت دبي»، ومؤسسة «حسين سجواني - داماك الخيرية».

وستعمل شركات «أوكسارا» و«بي-فيتا» و«فيروفي.إيه آي» انطلاقاً من دولة الإمارات على توظيف أحدث الابتكارات العلمية في مجالات مراقبة الأمراض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية، ومواد البناء عالية الكفاءة.

خلفان بلهول: نسعى لبناء منظومة تحوّل الأفكار والمشاريع الجامعية إلى تطبيقات عملية وشركات مبتكرة

منظومة متكاملة

وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نسعى من خلال مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» لبناء منظومة متكاملة تحوّل الأفكار والمشاريع الجامعية الواعدة إلى تطبيقات عملية وشركات مبتكرة قابلة للتوسع والنمو انطلاقاً من دبي».

وأضاف: «يتمثل دور مؤسسة دبي للمستقبل في دعم هذه المسيرة بكل مراحلها، من الفكرة إلى التطبيق، عبر ربط المواهب العالمية بالشركاء المحليين، وتحويل الإمكانات العلمية إلى أثر ملموس ومستدام يسهم في تطوير مختلف القطاعات».

عارف أميري: المنظومات الاقتصادية الأكثر استدامة تُبنى على استقطاب أفضل المبتكرين عالمياً

بدوره قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يشكّل مجتمع المبتكرين الذي تجمعه هذه المبادرة العالمية فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية قطاعات الابتكار والريادة في دبي التي توفر نموذجاً تشاركياً تتكامل فيه الجهات الحكومية والشركات الخاصة والاستثمارية والشركات لدعم نجاح الابتكار.

وتعكس مشاركتنا في مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» قناعتنا بأن المنظومات الاقتصادية الأكثر استدامة تُبنى على القدرة على استقطاب ودعم والاحتفاظ بأفضل المبتكرين عالمياً».

ابتكارات مستقبلية

وستعمل شركة أوكسارا، من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ السويسرية، على تحويل مخلفات البناء إلى مواد إنشائية عالية الأداء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، باستخدام جزء بسيط من الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية. ويمكن لهذه التقنية أن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاع البناء بنسبة تصل إلى 90 % مقارنة بعمليات إنتاج الأسمنت التقليدية.

وتعتمد شركة «بي-فيتا»، من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية، على تقنيات حيوية حاصلة على براءات اختراع، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإنتاج مواد خام طبيعية ومنخفضة التكلفة لقطاعات الزراعة والأغذية والصناعات الدوائية. وتكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في ظل مساهمتها في إنتاج أسمدة تعالج النقص العالمي الناتج عن اضطرابات سلاسل التوريد الدولية.

وتطور شركة «فيروفي. إيه آي»، من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، تطبيقها للهواتف الذكية بهدف الكشف عن عدة أمراض تنفسية من خلال تحليل أنماط صوت السعال وبالاعتماد على مجموعات بيانات فريدة وخوارزميات متقدمة وخبرات متخصصة، ما قد يسهم مستقبلاً في تحسين صحة مليار مستخدم في الدول النامية.

مشاريع وشركات ناشئة

ويواصل البرنامج، ضمن دورته المقبلة، استقطاب مشاريع وشركات ناشئة مبتكرة من أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، من بينها جامعة هارفارد وإمبريال كوليدج لندن وجامعة بتروناس للتكنولوجيا وجامعة ديوك.

وبدعم من البرنامج، تخوض هذه المشاريع حالياً مراحل متقدمة من المناقشات مع جهات رائدة في دولة الإمارات بهدف إطلاق أعمالها محلياً اعتباراً من النصف الثاني من عام 2026.

دعم شامل

ويوفّر البرنامج للمؤسِّسين الأكاديميين التمويل والخبرات التجارية والدعم المتخصص، إلى جانب إدارة شراكات صناعية بشكل مباشر لتحويل الأبحاث العلمية إلى حلول متوافقة مع احتياجات الأسواق والقطاعات المختلفة.

وتبدأ هذه الرحلة من اختبار التكنولوجيا في بيئات واقعية، وصولاً إلى تأسيس الشركات وتنفيذ المشاريع التجارية وتحقيق النمو المستدام. ويعتمد البرنامج نهجاً عملياً يوازن بين تقليل المخاطر والتركيز التجاري، من خلال العمل المباشر مع المؤسسين لتطوير الأسس اللازمة للتعاون مع الشركاء التجاريين والمستثمرين خلال البرنامج وبعده.

دعوة للمشاركة

وتم فتح باب التقديم للمشاركة في الدورة المقبلة لمبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، التي تدعو الخريجين والطلاب والباحثين من مختلف التخصصات والجامعات للمشاركة في معرض الابتكارات العالمي الذي تستضيفه دبي سنوياً.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.prototypesforhumanity.com.