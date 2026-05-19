شرطة دبي تستعرض خدماتها الذكية في«آيسنار»

تُشارك القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، الذي ينطلق في دورته التاسعة، ويستمر حتى 21 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة ثمانية قطاعات رئيسية في مجالات الأمن والسلامة وإطفاء الحرائق والأمن السيبراني والابتكارات الطلابية والتقنيات الحديثة المرتبطة بإدارة العمليات في حالات الطوارئ.

وتُشارك شرطة دبي بمنصتها ضمن جناح وزارة الداخلية، من خلال استعراض مجموعة من الخدمات الأمنية الذكية، والتقنيات الحديثة، والمبادرات التخصصية التي تعكس توجه شرطة دبي في مجالات التحول الرقمي، والابتكار الأمني، والسلامة العامة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي.

وأكدت شرطة دبي أن مشاركتها في معرض «آيسنار» تأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز حضورها في كبرة المعارض والمحافل الأمنية المتخصصة، واستعراض أحدث مبادراتها وخدماتها الذكية وتجاربها الرائدة في العمل الشرطي والأمني، بما يعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول الأمنية المبتكرة.