«أنتم فخر الوطن» يحصد «غينيس»

دخلت القيادة العامة لشرطة دبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تحقيقها رقماً قياسياً يُسجّل للمرة الأولى في الموسوعة، خاص بـ«أكبر حضور للقاء مرئي على مستوى العالم»، حمل عنوان «أنتم فخر الوطن»، وحضره 9348 موظفاً وموظفة من قوة شرطة دبي.

وتمكنت شرطة دبي من تسجيل الرقم باسمها بعد أن تخطّت الرقم الذي حدده فريق موسوعة غينيس مُسبقاً، والذي تطلب حضور 5 آلاف للقاء مرئي حتى يتم اعتماده وتسجيله في الموسوعة.

وتسلّم اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، شهادة غينيس من كنزي الدفراوي، المُحكِّمة المُعتمدة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

والعقيد عبد الله محمد حسن، مدير إدارة علاقات الموظفين في الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من موظفي الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، الذين أشرفوا على تنسيق وتنظيم هذا اللقاء المرئي الكبير.

وأشاد اللواء صالح عبد الله مراد بجهود فريق العمل القائم على تحقيق هذا الرقم القياسي الذي يُسجّل للمرة الأولى في تاريخ الموسوعة، مشيراً إلى أن اللقاء المرئي جاء بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بهدف تقديم الشكر والعرفان لكافة الموظفين العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي في مختلف القطاعات لدورهم الاستثنائي والمتميز، وحرصهم العالي على خدمة الوطن وتعزيز الأمن والأمان خلال الأزمة الحالية.

وأضاف أن هذا اللقاء المرئي مع الموظفين جاء تنظيمه أيضاً تزامناً مع حملة «فخورين بالإمارات»، التي أطلقتها القيادة الرشيدة بهدف ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز روح الانتماء والفخر بالإنجازات التي تشهدها الدولة.

وأوضح أن اللقاء ساهم في جمع أكبر عدد من الموظفين في وقت واحد، وتضمّن عدداً من المداخلات المهمة التي قدّمها كبار الضباط والمسؤولين في شرطة دبي، والتي استعرضت جهود الفرق الميدانية والنتائج التي تحققت عبر مختلف القطاعات الشرطية، إضافة إلى إطلاع الموظفين على ثمرة جهودهم والإشادات التي حصلوا عليها من أعلى المستويات.