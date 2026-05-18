"طرق دبي" وشركاؤها يرسمون خارطة طريق لمبادرات مستقبلية مشتركة لتعزيز التنقّل والاستدامة وجودة الحياة في دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أهمية تعزيز نهج الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يدعم أولويات الهيئة ويعزز جاهزيتها للمستقبل، انطلاقاً من أهمية العمل المشترك في تطوير منظومة النقل والمواصلات ومواكبة التطورات المتسارعة، التي تشهدها إمارة دبي.

جاء ذلك خلال مجلس الشركاء السنوي الذي نظّمته الهيئة مؤخراً في مركز هيئة الطرق والمواصلات لأبحاث وابتكارات التنقل في جامعة برمنغهام بمدينة دبي الأكاديمية، بمشاركة 15 جهة حكومية و8 جهات من قطاع الأعمال في دولة الامارات، إلى جانب حضور 48 شخصاً من الشركاء والخبراء الخارجيين وممثّلي قطاعات ومؤسسات الهيئة.

وتفصيلاً، قالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي باستمرار على توسيع وتطوير قاعدة شركائها من القطاعين العام والخاص. ويُعدّ المجلس الحالي امتداداً لجهود الهيئة في ترسيخ ثقافة الشراكة المؤسسية، حيث انتقل التركيز هذا العام من تبادل المعرفة إلى تعزيز الوعي بالشراكات وتحويلها إلى التزامات ذات أثر ملموس ومستدام عبر مبادرات ريادية مشتركة، قابلة للتنفيذ، وتقوم على أسس التكامل والمسؤولية المشتركة بما يدعم التوجه الاستراتيجي لإمارة دبي. كما يصُب تعزيز الشراكات في مواكبة آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في استشراف المستقبل، التي تسعى الهيئة دائماً على الاستعانة بها للارتقاء بباقة خدماتها المقدّمة إلى الجمهور من السكان والزوار والسائحين القادمين إلى الدولة عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص من جميع بلدان العالم".

وأضافت العصيمي بأن تنظيم المجلس يأتي بهدف تعزيز الجهود المشتركة وتطويرها مع الشركاء وحصر الآراء والأولويات وتعزيز قنوات التواصل بصورة تسهم مباشرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وتعزز التكامل في تنفيذها بما يضمن تحقيق الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام.

وتضمن اللقاء جلسات عمل تفاعلية عَمِلَ خلالها الشركاء وممثّلي الهيئة، تحت خمس محاور ضمن مجموعات متخصصة، لمناقشة أبرز التحديات والفرص المشتركة تدعم المحاور الاستراتيجية شملت التكامل والتنقّل المبتكر، والاستدامة، وإسعاد المتعاملين، والصحة والسلامة والأمن، والجاهزية للمستقبل.

وأسفرت جلسات العمل التفاعلية عن طرح مجموعة من المقترحات والمبادرات المشتركة من أبرزها تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الجاهزية الأمنية والاستجابة في أنظمة المواصلات العامة، ودعم توجهات مدينة الـ 20 دقيقة، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتركيز على مبادرات الاستدامة والتغيّر المناخي.