ملتقى يبحث الترابط الأسري في عصر الذكاء الاصطناعي

تنظم جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة في إدارة الفعاليات الدينية والثقافية الملتقى الفقهي الرابع بعنوان «الترابط الأسري في عصر الذكاء الاصطناعي» تحت شعار «أسرة متماسكة في عالم ذكي»، وذلك الأربعاء المقبل، في إطار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الأسرية المعاصرة ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، أن شعار الملتقى يأتي تزامناً مع «عام الأسرة»، وانطلاقاً من أهمية الأسرة بكونها النواة الأولى لبناء المجتمع وتماسكه، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار المجتمعي وإرساء أسس التنمية المستدامة.

وقالت، إن الأسرة تواجه اليوم تحديات جديدة في ظل التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخولها في تفاصيل الحياة اليومية، الأمر الذي أعاد تشكيل أنماط التواصل والعلاقات داخل البيت.

مشيرة إلى أن هذه التقنيات تحمل فرصاً كبيرة للتعلم والتواصل وتطوير أساليب الحياة، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات مهمة حول تأثيرها في ترابط الأسرة وتماسكها.

وأضافت، إن الملتقى سيسلط الضوء على هذه التحولات من منظور فقهي معاصر يستلهم مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأسرة وتعزيز روابطها، كما يبحث في سبل التعامل الرشيد مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التقني وصون القيم الأسرية.

وأوضحت الفلاسي أن الملتقى يسعى من خلال محاوره المختلفة إلى تعزيز وعي الأسر بالفرص والتحديات التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع توظيفها بصورة إيجابية تسهم في تقوية العلاقات الأسرية وترسيخ القيم، إلى جانب تحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والتواصل الأسري المباشر.

وأشارت إلى أن الملتقى سيتناول كذلك عدداً من التحديات الأخلاقية والتربوية المرتبطة باستخدام التطبيقات الذكية، بما يسهم في بناء بيئة أسرية أكثر وعياً وقدرة على التعامل مع المتغيرات التقنية الحديثة.