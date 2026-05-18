مركز شرطة الطوار.. بيئة صديقة لأصحاب الهمم

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي شهادة «وصول» ضمن كود دبي للبيئة المؤهلة من فئة «مؤهل للجميع»، الصادرة عن بلدية دبي، وذلك بعد استيفاء مركز الشرطة الذكي في الطوار الأولى، بمبنى القيادة العامة، لكافة المواصفات والاشتراطات المعتمدة، وتأهيله ليكون بيئة صديقة وداعمة لأصحاب الهمم.

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العضب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، أن هذا الإنجاز يجسد التزام القيادة العامة لشرطة دبي بترسيخ منظومة عمل مؤسسية ترتكز على الابتكار والاستدامة وجودة الحياة، من خلال تطوير بيئات خدمية متكاملة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأعرب الرائد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الحصول على شهادة «وصول» يعكس نهجاً مؤسسياً راسخاً يضع احتياجات أصحاب الهمم في صميم تصميم وتطوير الخدمات، من خلال تعزيز بنية تحتية متكاملة تشمل تسهيلات الحركة والتنقل، ومداخل ومخارج آمنة، ومصاعد مهيأة، ومرافق صحية مصممة وفق أعلى المعايير.

وأوضح الرائد محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن اعتماد المركز ضمن فئة «مؤهل للجميع» يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية والخدمات.

مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل منهجي مستمر لتطبيق معايير شاملة تضمن سهولة الوصول لكافة الفئات دون استثناء، وتعزز من توفير بيئة داعمة تمكنهم من استخدام المرافق والخدمات بكل يسر واستقلالية.