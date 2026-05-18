8.5 مليارات درهم لمشروعات شبكة نقل الكهرباء في دبي

دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2025 ثماني محطات نقل رئيسة جهد 132 كيلوفولتاً، ومحطتي نقل رئيستين جهد 400 كيلوفولت.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن التكلفة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء تتجاوز 8.5 مليارات درهم.

وتشمل تنفيذ 52 محطة جهد 132 كيلوفولتاً وكابلات نقل أرضية جهد 132 كيلوفولتاً بطول 223 كيلومتراً، ومحطتي نقل جهد 400 كيلوفولت، إلى جانب 130 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2028.

وأضاف معاليه إنه برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل الهيئة تطوير بنية تحتية مستدامة تواكب متطلبات التنمية الشاملة في دبي، وتعزز جاهزية الشبكة لاستيعاب الطلب المتنامي على الكهرباء وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية، وذلك ضمن خططها التطويرية الرامية إلى تعزيز اعتمادية واستدامة شبكة نقل الكهرباء.

وأوضح المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشاريع نقل الكهرباء خلال عام 2025 تضمنت تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.35 مليار درهم، في مناطق ورسان-4، واليلايس-5، حتا، وسيح شعيب-3، والحبية-5، وجبل علي الأولى.

كما بدأت الهيئة تنفيذ خمسة مشاريع لإنشاء محطات نقل رئيسة جهد 132 كيلوفولتاً لتزويد مناطق إسكان المواطنين الجديدة، مثل مدينة لطيفة، والعوير الأولى، والخوانيج الثانية، وغيرها، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 560 مليون درهم.