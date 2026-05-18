1.54 دقيقة زمن استجابة مركز شرطة القصيص للبلاغات الطارئة

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة كفاءة العمل الأمني والاطلاع على مؤشرات الأداء التشغيلية والخدمية، ومدى جاهزية المركز في تعزيز الأمن والأمان وخدمة المجتمع.

رافق معاليه خلال جولة التفتيش، اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة.

واطلع معاليه خلال التفتيش على مؤشرات الأداء في أقسام المركز، ونتائج نقاط التفتيش والمعاملات التي استقبلها المركز خلال العام 2025، إلى جانب آليات التعامل مع البلاغات وسرعة الاستجابة للحوادث، والخطط الأمنية والوقائية المعتمدة.

واطلع معاليه على أبرز المؤشرات الاستراتيجية التي حققها المركز، حيث حقق المركز زمن استجابة للبلاغات الطارئة جداً 1.54 دقيقة، وكان المستهدف دقيقتين و45 ثانية، وبلغت نسبة الشعور بالأمان 98.5 %، فيما وصلت نسبة الثقة بمركز الشرطة القريب إلى 99 %.

وسجلت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً 98.5 %، بينما بلغت نسبة سعادة المتعاملين 95.4%، والسعادة الوظيفية 97 %، إضافة إلى تحقيق المركز نسبة 98.7 % في تقييم المتسوق السري.

كما حقق المركز عدداً من الإنجازات المؤسسية، تمثلت في حصوله على ثلاث جوائز في التميز المؤسسي، وتسجيل مصنفين فكريين، إلى جانب فوزه بجائزة وزير الداخلية للتصنيف الفضي لمراكز الشرطة الشاملة، وجائزة أفضل مركز في إسعاد المتعاملين، وجائزة القائد العام لفئة أفضل قسم مناوبة عامة.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن النتائج والمؤشرات التي حققها مركز شرطة القصيص تعكس كفاءة المنظومة الأمنية والخدمية في شرطة دبي، وحرصها على تطوير العمل الشرطي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز جودة الحياة، ويرسخ الأمن والأمان في المجتمع.