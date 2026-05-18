«إسلامية دبي» تنظم عمليات الأضاحي

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتنسيق مع بلدية دبي والجمعيات الخيرية المعتمدة في الإمارة، عمليات ذبح وتوزيع الأضاحي لموسم حج 1447هـ / 2026م، وفق منظومة تنظيمية متكاملة تراعي أعلى المعايير الصحية والتنظيمية المعتمدة.

ويأتي هذا التنسيق ضمن توجهات الدائرة نحو تطوير منظومة تنفيذ مشروع الأضاحي ورفع كفاءة العمليات الميدانية، بما يضمن انسيابية إجراءات الذبح والتوزيع، وسرعة إيصال الأضاحي إلى الفئات المستحقة بكفاءة وجودة عالية. كما شمل التعاون مع بلدية دبي اعتماد مواقع الذبح وتنظيم الإجراءات الصحية والبيطرية، لضمان سلامة العمليات وجودة اللحوم حتى وصولها للمستفيدين.

وأكدت الدائرة أن التعاون مع الجمعيات الخيرية المعتمدة يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الميدانية خلال الموسم، بما يحقق أعلى درجات التنظيم والشفافية في تنفيذ خطط توزيع الأضاحي داخل الإمارة.