«كهرباء دبي» تجدد اعتماد المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة

جددت هيئة كهرباء ومياه دبي اعتماد شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعالة «BS 13500» للعام التاسع على التوالي، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير «BSI».

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور علي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والامتثال والرشاقة المؤسسية، وأعضاء فريق الحوكمة والامتثال والرشاقة المؤسسية في الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نطبق أعلى المعايير العالمية في الحوكمة الرشيدة وفق منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والضوابط المؤسسية التي تدعم أهدافنا الاستراتيجية نحو التميز في العمل المؤسسي، وضمان استدامة الموارد، إضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، ما جعل الهيئة معياراً للحوكمة الرشيدة في المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، حيث يعكس تجديد الاعتماد للعام التاسع على التوالي، حرصنا على ترسيخ ثقافة التميز والشفافية والمساءلة في مختلف عملياتنا، الأمر الذي يعزز ثقة المتعاملين والشركاء والمستثمرين، ويسهم في تحقيق قيمة مستدامة لجميع المعنيين».

وقال المهندس وليد بن سلمان: «بتوجيهات الإدارة العليا، تتبنى الهيئة نهجاً متكاملاً في الحوكمة المؤسسية يستند إلى الأدلة الإرشادية المحلية والاتحادية، وكذلك التوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي، والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير، وغير ذلك من مؤسسات عالمية».

وأشار الدكتور علي المويجعي إلى أن إطار الحوكمة الفعالة في الهيئة يتضمن العناصر الأساسية للحوكمة، بما في ذلك الرقابة والإشراف لمجلس الإدارة، والهيكل التنظيمي الواضح والصلاحيات، والاستراتيجية الموثقة، وتفويض السلطات المالية والإدارية على نحو سليم.