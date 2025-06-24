«الموارد البشرية لحكومة دبي» تتلقى مشاركات الدورة الأولى للجوائز البحثية

تواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، استقبال المشاركات ضمن الدورة الأولى للجوائز البحثية 2025، والتي أطلقتها في شهر فبراير من العام الجاري، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وبهدف إثراء بيئة العمل الحكومية في إمارة دبي، برؤى علمية مبتكرة، وأفكار عملية قابلة للتطبيق، تعزز جودة حياة الموظفين، وتسهم في مواكبة التحولات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية.

وبلغ عدد البحوث العلمية المستلمة حتى أمس، 20 بحثاً، من قبل 13 جهة حكومية، حيث تصدرت جامعة حمدان بن محمد الذكية الجهات الأكاديمية بخمس مشاركات، تلتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بثلاث مشاركات، فيما توزعت بقية المشاركات على عدد من الجهات، مثل هيئة الصحة بدبي، وهيئة دبي الرقمية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومكتبة محمد بن راشد، وغيرها.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «تعكس المشاركات البحثية المستلمة حتى الآن، روح التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، لدعم وتطوير منظومة العمل الحكومي، من خلال توظيف البحث العلمي كأداة استراتيجية للابتكار وتحسين الأداء، وانطلاقاً من إيماننا في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بأهمية الجائزة، كمنصة فاعلة لترجمة المعرفة إلى سياسات وممارسات تسهم في تعزيز جودة حياة الموظف، ودعم استدامة التميز المؤسسي، ندعو جميع الجهات الحكومية إلى الاستفادة من هذه الفرصة، والمشاركة ببحوث تواكب طموحات دبي، في بناء حكومة رائدة عالمياً، وقائمة على الكفاءات والمعرفة والتجديد».

وتناولت البحوث المقدمة عدداً من المحاور الحيوية المتعلقة بتطوير منظومة العمل الحكومي، كالذكاء الاصطناعي، ودوره في رفع كفاءة نظام الأداء لموظفي حكومة دبي، ونظم العمل عالية الأداء لإدارة الموارد البشرية، وعلاقات الموظفين، وجودة حياتهم، وأنماط العمل الحديثة، وتحسين أداء الموظفين ورفاهيتهم، والثقافة المؤسسية وآثارها، والعقوبة التأديبية المقنّعة في ظل الذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في دبي.

وأفادت الدائرة بأن المشاركات تخضع حالياً لعمليات فرز مستمرة، للتأكد من التقيد بشروط المشاركة، ليبدأ تقييم جميع البحوث المقدمة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، عبر لجنة من الأكاديميين من الجامعات الشريكة، وهي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي، تمهيداً للإعلان عن البحوث الفائزة في المرحلة النهائية.

كما نوّهت بأن آخر موعد لاستلام البحوث هو الثامن من أغسطس 2025.

وفي سياق موازٍ، تستعد الدائرة لتنظيم ورشة تعريفية ثانية في يوليو 2025، لتعريف المشاركين بآخر مستجدات الجائزة، والتحديثات التي تم تنفيذها على الموقع الإلكتروني الرسمي لها، والتي تضمنت تصميم صفحة مخصصة لتقديم البحوث، بعنوان «دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي - جائزة البحث العلمي»، وذلك بعد الحضور الواسع الذي شهدته الورشة التعريفية الأولى في مايو 2025، والذي تجاوز 350 مشاركاً.