80 % إنجاز نفق شارع الخليج في دبي بطول 1650 متراً

ويأتي تنفيذه ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، باستكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو السكاني.
ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، ويخدم عدداً من المناطق السكنية الحيوية، والمشاريع التطويرية، أهمها جزر دبي، وسوق الواجهة البحرية، ومدينة دبي الملاحية، وميناء راشد.
ويقدّر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق، إلى 16 دقيقة، بحلول عام 2030م.
وكذلك تنفيذ بعض التحسينات على شارع القاهرة، وربط منحدر الجسر القادم من جزر دبي إلى النفق الجديد على شارع الخليج باتجاه الممزر، مشيراً إلى المشروع يخدم مناطق أبو هيل، والوحيدة، والممزر، إضافة إلـى المشاريع التطويرية وهي: جزر دبي، وسوق الواجهة البحرية، وميناء الحمرية».
أعمال منجزة
كما تُواصل 4 فرق عمل تنفيذ أعمال حفر النفق على مدار الساعة، بمعدل إنجاز يومي يتراوح بين 5000 و6000 متر مكعب، وسترتفع في المرحلة القادمة إلى 8500 متر مكعب يومياً، وانتهت الشركة المنفّذة للمشروع من المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية لجسم النفق بطول 890 متراً، بما يعادل 65 % من إجمالي الأعمال، وتتواصل الأعمال في المرحلة الثانية بطول 760 متراً.
كما بدأت أعمال تكسية حوائط النفق، بالتوازي مع استكمال رصف الطرق وتوسعتها، وتنفيذ أنظمة الإنارة والإشارات الضوئية، إلى جانب إنجاز شبكات تصريف مياه الأمطار والري، وأعمال تحويل وحماية الخدمات في منطقة المشروع.
وهو ما يعكس تسارع وتيرة التنفيذ، وكفاءة إدارة العمليات وِفق البرنامج الزمني المعتمد، وذلك بمشاركة 1591 من المهندسين والفنيين والعمال، إلى جانب تشغيل 221 معدة وآلية في مواقع العمل.
لوحة فنية ومشهد جمالي
وتمتد اللوحة على جدارية النفق، لتعرض أبرز المعالم الجديدة في أُفق دبي، وفي مقدمها جسر إنفينيتي، بحيث تتكشف تفاصيلها تدريجياً أثناء الحركة داخل النفق، لتمنح المستخدم تجربة بصرية ديناميكية وتفاعلية، تعبّر عن تطور دبي وابتكارها، وتعكس قدرتها على دمج الفن بالفضاءات الحضرية بصورة مبتكرة.
حيث يجري تنفيذ جسر يعبُر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول قرابة 1425 متراً، وسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويرتفع الجسر 18 متراً ونصف المتر فوق مستوى سطح مياه خور دبي.