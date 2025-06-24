«دبي للإعلام» تحصد جائزتي «حملة العام» و«مشروع الحوكمة الإلكترونية»

ميثاء بوحميد: التتويج يعكس حرص المؤسسة على ترسيخ الابتكار والتميّز

حصدت مؤسسة «دبي للإعلام» للعام الثاني على التوالي جائزتين في المؤتمر العالمي «الإعلام الحكومي» (GovMedia) لعام 2025، الذي أقيم في جمهورية سنغافورة مؤخراً، حيث فازت مبادرة «تحول منظومة الحوكمة» التي أسست نموذجاً شاملاً ومستقبلياً للحوكمة يخدم جميع الأطراف المعنية، بجائزة مشروع الحوكمة الإلكترونية للعام في دولة الإمارات، ونالت حملة «في حب دبي» التي عبرت عن مشاعر الحب والولاء الصادقة لدبي وقيادتها، جائزة حملة العام في الدولة.

وأكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في «دبي للإعلام»، أن تتويج المؤسسة بجوائز «الإعلام الحكومي» يعكس مدى حرصها على ترسيخ ثقافة الابتكار والتميّز في مختلف قطاعاتها وإداراتها، كما يُبرز حجم الجهود المبذولة لتطوير منظومتها الإعلامية وأساليب إنتاج المحتوى المبتكر.

وقالت بوحميد: تسعى «دبي للإعلام» من خلال برامجها المتنوعة إلى إبراز جوهر دبي، وما حققته من إنجازات بارزة، وما تشهده من تفاعل ثقافي واجتماعي، وتحول إعلامي استراتيجي، الأمر الذي يسهم في رفع جاذبية الإمارة وتعزيز ريادتها في إنتاج وصناعة المحتوى الإعلامي.

وأكدت أن حملة «في حب دبي»، التي فازت بجائزة «حملة العام في الدولة» شكّلت فرصة فريدة للتعريف بهوية دبي، وجهودها في استشراف المستقبل وتشكيل ملامحه، إلى جانب مساعيها في مد جسور التواصل مع الثقافات الأخرى، ما يرسخ مكانتها على الخريطة العالمية كوجهة مثالية للعيش والعمل والترفيه.

وفي هذا الصدد، انطلقت حملة «في حب دبي»، عبر إدارة التسويق بمؤسسة «دبي للإعلام» احتفالاً بالعام الجديد، وقد استهدفت جميع شرائح المجتمع، وتضمنت الحملة مجموعة من الأغاني المميزة التي تعبر عن حب الناس لإمارة دبي وتقديرهم لمناقب حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأظهرت الحملة مدى الإعجاب العميق الذي يكنّه الناس لدبي وقيادتها، إلى جانب إبراز الإنجازات المتواصلة التي تحققها الإمارة وسعيها الدائم نحو التميز.

وتضمنت الحملة تقارير حصرية أعدّت خصيصاً للمناسبة، عكست جهود دبي في تعزيز مكانتها كقوة عالمية، وعلاقاتها الدولية المتينة، وسعيها المتواصل نحو الابتكار والريادة.

وشملت التغطية الإعلامية مقابلات مميزة أجراها صناع محتوى محليون.

وتضمنت الحملة محاور متنوعة أبرزها «فخر الأجيال في دبي» الذي يبرز شعور الفخر والانتماء العميق لدبي عبر مختلف الأجيال، ومحور «في حب دبي» الذي يحمل تحية خاصة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تقديراً لدورها في دعم المبادرات الوطنية.

ويسلط محور «حب العالم لدبي» الضوء على علاقات دبي القوية مع الدول الأخرى.

ويستعرض محور «دبي: مدينة المستقبل» الرؤية الطموحة لدبي وجهودها المستمرة في تشكيل مستقبل العالم.

«تحول منظومة الحوكمة»

أما مبادرة «تحول منظومة الحوكمة» فقد انطلقت من الحاجة إلى إعادة ابتكار أنظمة الحوكمة بما يواكب أرقى المعايير العالمية، إذ أدركت مؤسسة دبي للإعلام أن النماذج التقليدية لم تعد كافية لمواكبة متطلبات البيئة الإعلامية المتسارعة، لذا عملت على إشراك جميع أصحاب المصلحة من القادة والموظفين إلى الجهات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين، وأثمر هذا التحول الشامل في الحوكمة عن نتائج مبهرة، أبرزها تقليص التأخيرات المرتبطة بالحوكمة 50 %، وتحقيق توافق كامل مع المعايير العالمية، وتوفير رؤى فورية قابلة للتطبيق، إلى جانب التميز في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات ونتيجة لذلك، حصلت «دبي للإعلام» على جائزة مشروع الحوكمة الإلكترونية للعام.

وفي هذا السياق، عبّرت مريم الكعبي، مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة في «دبي للإعلام»، عن فخرها واعتزازها بفوز المؤسسة بجائزة مشروع الحوكمة الإلكترونية للعام في الدولة، خلال حفل جوائز «الإعلام الحكومي» (GovMedia) لعام 2025، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يُجسد نهج المؤسسة المتميز واستراتيجيتها الطموحة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للإعلام وإنتاج المحتوى المواكب لأحدث الممارسات والمناهج العملية، منوهة بالتزام المؤسسة بابتكار أنظمة ومعايير من شأنها دعم وتحسين الآليات التشغيلية؛ تحقيقاً للأهداف والرؤى الإعلامية وتعزيزاً لمبدأ الشفافية المهنية.

ولفتت الكعبي إلى حرص «دبي للإعلام» على مواصلة تطوير منظومتها الإعلامية، عبر صياغة سياسات وقواعد منظمة، وإنتاج محتوى يتوازى مع مناهج التطوير والتحديث، امتثالاً لمؤشرات وأدوات قياس تحليلية تدعم قوة وتأثير «دبي للإعلام» محلياً وإقليمياّ وعالمياً، بما يسهم في صياغة مشهد إعلامي أكثر تأثيراً.

وفي لفتة كريمة استقبل جمال السويدي، سفير دولة الإمارات في جمهورية سنغافورة في مقر السفارة، ممثل مؤسسة «دبي للإعلام» ابتسام جاسم، وهنأ المؤسسة بفوزها بالجائزتين وتمنى لها التوفيق.

يُذكر أن مؤتمر وجوائز الإعلام الحكومي يحتفي بإنجازات المشاريع والمبادرات الحكومية، سواء من الجهات الحكومية أو من الشركات الخاصة التي تسهم في إحداث تأثير كبير وتسهم في رفع مستوى رفاهية السكان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم أجمع.

ويجمع الحدث صناع القرار من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أفضل الممارسات وتحولات القطاع العام من خلال جلسات حوارية وزيارات ميدانية.

كما وتُمنح الجوائز لجهات حكومية ومدنية في فئات متنوعة: الرقمنة، خدمات الجمهور، إدارة الكوارث، الثقافة، وغيرها.