وفد البنك الدولي يطّلع على خدمات شرطة دبي الرقمية المتقدمة

زار وفد من البنك الدولي، يضم ممثلين حكوميين من زيمبابوي ورواندا، القيادة العامة لشرطة دبي، للاطلاع على أفضل ما توصلت إليه الخدمات التقنية المتقدمة ونظم الذكاء الاصطناعي المعتمدة ضمن منظومة شرطة دبي الأمنية والخدمية، في إطار التعاون الدولي لتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الإدارة والابتكار الحكومي.

وتأتي هذه الزيارة على هامش مشاركة الوفد في أعمال النسخة الأولى من «البرنامج الدولي للتحول الرقمي للقيادات العالمية»، الذي يُنظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي، (GEEO) بالتعاون مع البنك الدولي على مدار 5 أيام، من الأسبوع الماضي.

والهادف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في الإدارة والتطوير الحكومي، من خلال استعراض التجارب المتميزة والاطلاع على أبرز المبادرات الرقمية المقدمة في المؤسسات الحكومية.

وقال اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي: «إن شرطة دبي تعتبر التحول الرقمي أحد ركائزها الاستراتيجية في تطوير الأداء وتعزيز جودة الحياة الأمنية.

ويسرّنا أن نشارك تجربتنا مع الشركاء الدوليين مثل البنك الدولي، في إطار تعزيز التعاون العالمي وتعميم المعرفة في مجالات الابتكار الحكومي.

شرطة دبي ملتزمة بالتميز التقني والريادي، ونفخر بأن تكون تجربتنا جزءاً من البرنامج دولي بهذا الحجم والمستوى».

وكان في استقبال الوفد العقيد المهندس حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، حيث اصطحب الوفد في جولة ميدانية شملت مركز الشرطة الذكي SPS، كأحد الممارسات المتقدمة التي تُظهر التحول الرقمي العملي في الخدمات الشرطية من دون تدخل بشري، وبشكل متكامل وعلى مدار الساعة.

كما اطلع الوفد على أبرز المبادرات والمشاريع الذكية التي أطلقتها شرطة دبي، والتي تُعد نموذجاً ملهماً في توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير العمل المؤسسي والأمني.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن تقديره للتجربة الرائدة لشرطة دبي، مؤكدين أن ما تحقق من إنجازات يعكس التزاماً مؤسسياً عالياً نحو مستقبل آمن وذكي، ويضع شرطة دبي في طليعة الجهات الشرطية عالمياً في مجالات الابتكار الرقمي.