وفد البنك الدولي يطّلع على خدمات شرطة دبي الرقمية المتقدمة

والهادف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في الإدارة والتطوير الحكومي، من خلال استعراض التجارب المتميزة والاطلاع على أبرز المبادرات الرقمية المقدمة في المؤسسات الحكومية.
وقال اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي: «إن شرطة دبي تعتبر التحول الرقمي أحد ركائزها الاستراتيجية في تطوير الأداء وتعزيز جودة الحياة الأمنية.
ويسرّنا أن نشارك تجربتنا مع الشركاء الدوليين مثل البنك الدولي، في إطار تعزيز التعاون العالمي وتعميم المعرفة في مجالات الابتكار الحكومي.
شرطة دبي ملتزمة بالتميز التقني والريادي، ونفخر بأن تكون تجربتنا جزءاً من البرنامج دولي بهذا الحجم والمستوى».
وكان في استقبال الوفد العقيد المهندس حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، حيث اصطحب الوفد في جولة ميدانية شملت مركز الشرطة الذكي SPS، كأحد الممارسات المتقدمة التي تُظهر التحول الرقمي العملي في الخدمات الشرطية من دون تدخل بشري، وبشكل متكامل وعلى مدار الساعة.
وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن تقديره للتجربة الرائدة لشرطة دبي، مؤكدين أن ما تحقق من إنجازات يعكس التزاماً مؤسسياً عالياً نحو مستقبل آمن وذكي، ويضع شرطة دبي في طليعة الجهات الشرطية عالمياً في مجالات الابتكار الرقمي.