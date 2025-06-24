معرضان في دبي للتوعية بأخطار المخدرات



انطلقت فعاليات القيادة العامة لشرطة دبي، بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، من خلال تنظيم معرضين توعويين في الريف مول بمنطقة ديرة، ومركز برجمان للتسوق في منطقة بر دبي، بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء، وذلك تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.



وقال اللواء عيد محمد بن ثاني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يعتبر يوماً مهماً للتوعية بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة، والتي تؤدي إلى تدمير المجتمعات والأُسر على جميع المستويات.



وقال العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي، إن المعرضين تضمنا شرحاً لبعض المواد القانونية التي تسهم في توفير بيئة قانونية داعمة للأسر في معالجة قضايا الإدمان.