شرطة دبي تستشرف مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في تدريب كوادرها

نظمت إدارة تدريب العمليات الشرطية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، جلسة حوارية مع المختصين في مجال التدريب الشرطي، بهدف استشراف مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في تدريب الكوادر البشرية، وبما يدعم الجهود المستمرة في تعزيز الأمن والأمان عبر مواكبة أحدث التطورات والتقنيات الحديثة.

وافتتح العميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، فعاليات الجلسة الحوارية التي حملت عنوان: «استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التدريب والتطوير التخصصي»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد هشام السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعقيد عبدالله سلطان الجلاف، مدير إدارة تدريب العمليات الشرطية، وعدد من الضباط ومُمثلي الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الخاصة بمجالات التدريب.

وأكد العميد مصبح الغفلي أن الجلسة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز قدرات الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل ومواكبة أحدث التقنيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في العمل الشرطي، موجهاً بأهمية العمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قياس أثر التدريب، وتطوير منظومة العمل بما يحقق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، ويرسخ الريادة والتميز في العمل الشرطي، مُشيداً بمحاور الجلسة وأهدافها في الخروج بأفكار تُسهم في تعزيز الريادة في مجال التدريب الشرطي.