محمد بن راشد: رحم الله محمد عبيد الله.. أحد رجال الإمارات المخلصين

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، محمد إبراهيم عبيد الله أحد رجال الإمارات المخلصين، ورجل اقتصاد وأعمال الذي، الذي توفّي إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين،

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "رحم الله محمد إبراهيم عبيد الله.. أحد رجال الإمارات المخلصين .. ورجل اقتصاد وأعمال .. ما ميزه عن غيره هي أعمال الخير.. وسيرته في مجال العمل الإنساني.. وخاصة إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية .. وبناء المساجد .. ومشاريعه الخيرية في داخل وخارج الدولة . ذهب الجسد .. وبقي الخير والأثر والسيرة الطيبة ودعوات الناس .. ربحت تجارته مع ربه ومع الناس .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان."