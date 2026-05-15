بلدية دبي تتعاون مع "كيتا درون" لتطوير شبكة التوصيل بالطائرات من دون طيار في الحدائق والشواطئ والمرافق العامة

وقعت بلدية دبي اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة "كيتا درون" (Keeta Drone) لإنشاء شبكة توصيل بالطائرات بدون طيار تغطي الحدائق العامة والشواطئ في جميع أنحاء المدينة، وذلك دعماً لتوفير أفضل التجارب للزوار في المساحات العامة الجاهزة للمستقبل، بما يعزز ريادة الإمارة في مجال الابتكار والتنقل الذكي والتجارب الحضرية الجاهزة للمستقبل.

ويعكس هذا التعاون الجهود المستمرة لبلدية دبي في مجال دمج التقنيات المتقدمة في البنية التحتية العامة، وخلق بيئات أكثر ترابطاً وسلاسةً وتركيزاً على المستخدم، لتعزيز تجربته وتوفير مستويات متقدمة من معايير الرفاهية وجودة الحياة.

وتهدف الشراكة إلى تطوير سرعة التوصيل وتقديم الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال توفير سهولة وصول أسرع للزوار إلى خدمات المأكولات والمشروبات والسلع الأساسية حسب الطلب، بما يخلق تجارب خدمة أكثر راحة وسلاسة عبر المساحات العامة تواكب متطلبات المستقبل في جميع الوجهات العامة.

وترسي الشراكة إطارًا للتعاون في مجالات تطوير واختبار مسارات توصيل الطائرات بدون طيار داخل المرافق العامة، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، مع تحديد المواقع الأنسب ضمنها لاستخدامها كنقاط انطلاق أو استلام للتوصيل، إلى جانب تقييم فرص دمج تقنيات اللوجستيات الجوية في الأماكن العامة اليومية. وتنص كذلك على تقييم فرص دمج تقنيات اللوجستيات الجوية في الأماكن العامة اليومية، واستكشاف حلول تنقل مستدامة تركز على المستقبل، مع قياس فرص تطوير البنية التحتية للطائرات بدون طيار ضمن النظام البيئي الحضري المتطور في دبي. كما تدعم هذه المبادرة تطلعات دبي الأوسع نطاقًا كمدينة رائدة عالمية في اعتماد حلول التنقل الذكية التي تعزز جودة الحياة وتعيد تعريف التجارب الحضرية.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "تواصل دبي تعزيز مكانتها كمدينة رائدة عالميًا في تبني أحدث تقنيات المستقبل التي ترفع من جودة الحياة وتحوّل الأماكن العامة إلى بيئات متكاملة وذكية. ومن خلال هذا التعاون مع (كيتا درون)، تتطلع بلدية دبي إلى توظيف حلول التنقل المبتكرة لدعم تقديم خدمات أكثر كفاءة، وإنشاء وتطوير أماكن عامة جاهزة للمستقبل مصممة حول مفاهيم الراحة، وسهولة الوصول، وتحسين تجارب الزوار وتعزيز رفاهيتهم وجَودة حياتهم. ملتزمون عبر هذه المبادرة بتطوير بيئة حضرية ديناميكية ومرافق شاملة توفر أعلى مستويات الترفيه وجودة الحياة، وتتماشى مع الحياة العصرية".

من جهته، قال الدكتور يينيان ماو، رئيس كيتا درون: "تتمثل شراكتنا مع بلدية دبي في تعزيز الوصول إلى الناس أينما كانوا سواءً في الحدائق أو الشواطئ أو المرافق العامة التي تشكل ملامح الحياة اليومية في دبي. ونحن نعمل معًا على استكشاف كيف يمكن لخدمات التوصيل الجوي أن تجلب الخدمات بسلاسة إلى الجميع، بطريقة آمنة وسلسة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين".

وبموجب الاتفاقية، من المتوقع أن تبدأ المراحل التجريبية الأولى في وقت لاحق من هذا العام في عدد من الحدائق العامة والشواطئ المختارة، وذلك في إطار عملية التنفيذ على نطاق المدينة. كما ستدعم بلدية دبي هذه المبادرة من خلال تحديد وتسهيل المواقع المناسبة داخل المرافق العامة لإجراء الدراسات والتنفيذ التجريبي. وستوفر البلدية المعلومات اللازمة والتنسيق التشغيلي بما يتماشى مع اللوائح والإجراءات وسياسات التخطيط الحضري المعتمدة، مع دعم الأنشطة التجريبية ومتابعة النتائج لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية والأطر العامة للمدينة.

وستتولى شركة "كيتا درون" مسؤولية التقييم الفني للمواقع المقترحة وتقييم مدى ملاءمتها كنقاط توصيل بالطائرات بدون طيار، إلى جانب تصميم وتطوّير مسارات التوصيل الجوي بما يتوافق مع المعايير التشغيلية والتنظيمية، فضلًا عن تنفيذ التجارب التشغيلية باستخدام تقنيات الطائرات بدون طيار وتقديم التقييمات الفنية وتقارير الأداء.

ومن خلال الاستفادة من التقنيات الناشئة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، تواصل بلدية دبي تطوير حلول حضرية مستقبلية تدعم الإدارة الذكية للمدينة وتعزز مكانة دبي بين المدن الرائدة عالمياً في صياغة مستقبل الحياة الحضرية. كما يفتح هذا التعاون آفاقاً جديدة لمشاريع عامة مستقبلية، تتكامل مع مبادرات المدينة الذكية، لتوفر نماذج خدمات مبتكرة تركز على سهولة الوصول والراحة وتجربة المستخدم.