تحت مظلة برنامج هند بنت مكتوم للأسرة.. «تنمية المجتمع» تطلق «نواة دبي»

أعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي، تحت مظلة برنامج الشيخة هند للأسرة، إطلاق برنامج «نواة دبي»، تزامناً مع «عام الأسرة» واليوم العالمي للأسرة، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وبناء منظومة اجتماعية أكثر تماسكاً واستدامة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية وجودة الحياة.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن البرنامج يمثل محطة جديدة في مسيرة دعم الأسرة في دبي، ويأتي امتداداً للنجاحات التي حققها برنامج «أعراس دبي»، والذي أسهم في تأسيس وتكوين أكثر من 1200 أسرة جديدة وسعيدة ومستقرة، إلى جانب تسجيل 135 مولوداً جديداً، في مشهد يعكس حجم الاستثمار الذي توليه حكومة دبي للأسرة باعتبارها أساس التنمية المجتمعية.

وقالت معاليها إن نتائج المسح الاجتماعي الأخير عكست قوة التماسك المجتمعي ونجاح المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة.

حلول عملية

وأضافت أن برنامج «نواة دبي» يهدف إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الأسر الحديثة، وبناء منظومة اجتماعية متكاملة تقوم على التوعية والدعم والمتابعة المستمرة، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الأسرة واستقرارها النفسي والاجتماعي.

وأوضحت أن البرنامج يركز على تفادي تحديات السنوات الأولى من الزواج، من خلال التواصل المستمر مع الأسر للاطمئنان على استقرارها، ورصد أي احتياجات صحية أو اجتماعية أو نفسية تستدعي التدخل والدعم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب على تكوين الأسر والإنجاب.

لقاءات تفاعلية

وأشارت إلى أن البرنامج سيتضمن تنظيم جلسات دورية ولقاءات تفاعلية للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الأسر والعمل على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لها، لافتة إلى أن الجلسة الأولى عُقدت في «مختبر القهوة» بمنطقة «لاست إكزت – الخوانيج»، وشهدت نقاشات موسعة حول سبل دعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة الأسرية في دبي كما شهدت مسابقات لتشجيع الاسر على المشاركة.