نادي دبي للسيدات يستقبل موظفات دبي للإعلام

استقبل نادي دبي للسيدات، التابع لمؤسسة دبي للمرأة، 30 موظفة من دبي للإعلام في زيارة تهدف إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات المهنية والاجتماعية.

وتزامنت الزيارة مع فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30، التي اختتمت الشهر الماضي وهدفت إلى تعزيز أهمية النشاط البدني وأثره الإيجابي في الصحة.

وبدأت الزيارة بجولة تعريفية في مرافق نادي دبي للسيدات، حيث اطلعت الموظفات على الأنشطة الرياضية المتنوعة التي يقدمها النادي، التي تشمل اليوغا، والبيلاتس، والتمارين الرياضية التي تسهم في تحسين الصحة البدنية والنفسية.

وفي تعليقها على الزيارة، قالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «يسعى نادي دبي للسيدات دائماً لتقديم برامج مبتكرة تهدف إلى تمكين المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك اللياقة البدنية، وتزامنت هذه الزيارة مع تحدي دبي للياقة 30×30، الأمر الذي يعكس اهتمامنا المشترك بتعزيز الوعي الرياضي وتشجيع المجتمع، خصوصاً النساء، على ممارسة الرياضة بشكل منتظم».

وأضافت نعيمة أهلي: «تحدي دبي للياقة 30×30 يعد خطوة مهمة نحو تعزيز أسلوب حياة صحي في مجتمعنا، ونحن في مؤسسة دبي للمرأة نؤمن بأهمية الرياضة كجزء أساسي من تمكين المرأة، حيث إنها تسهم في بناء قوتها البدنية والعقلية، وتمنحها القدرة على مواجهة التحديات اليومية».

وأكدت أهلي أن نادي دبي للسيدات يعد من أبرز المراكز التي تسهم في تعزيز اللياقة البدنية للمرأة، ومن خلال هذه الزيارة نهدف إلى تعزيز ثقافة الرياضة والتواصل بين النساء في بيئات العمل المختلفة، وتبادل الخبرات التي من شأنها أن تسهم في تحسين جودة حياتهن.

من جانبهن، أعربت موظفات دبي للإعلام عن حماستهن الكبيرة للمشاركة في تحدي دبي للياقة 30×30، وأكدن أن هذه الزيارة كانت فرصة مثالية للاطلاع على البرامج الرياضية المتنوعة التي يقدمها نادي دبي للسيدات، وأوضحن أن الزيارة مليئة بالإلهام، ومنحتهن فرصة للتعرف على الأنشطة التي يمكن دمجها في حياتهن اليومية لتحسين صحتهن.

وذكرن أن الزيارة كانت فرصة للتواصل مع زميلات من مختلف المجالات والمشاركة في فعالية تشجع على تحسين لياقتهن البدنية، كما أوضحت الموظفات أن الزيارة مثلت فرصة مميزة للتعرف على الجهود المبذولة من قبل نادي دبي للسيدات في دعم المرأة، ومساعدتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والشخصية، وأشرن إلى أهمية مثل هذه الفعاليات.