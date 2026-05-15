إلياس بوصعب يستعرض مستقبل الاستقرار اللبناني في ظل التحديات الراهنة

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني:

محمد بن راشد رسّخ نهجاً استباقياً قائماً على البناء والتوسّع والجاهزية للمستقبل

استقرار لبنان مرتبط بالمشهد الإقليمي والتفاهمات الأوسع في المنطقة

دبي نموذج في استشراف المستقبل وستكون في صدارة الفرص الاقتصادية بعد انتهاء الأزمة الإقليمية

استضاف «نادي دبي للصحافة» جلسة حوارية بعنوان «لبنان بين الاستقرار والتحديات الإقليمية»، تحدث خلالها إلياس بوصعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، بحضور مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، إلى جانب نخبة من القيادات الإعلامية وصنّاع المحتوى والمهتمين بالشأنين السياسي والإعلامي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات الإعلامية التي ينظمها «نادي دبي للصحافة»، ويستضيف من خلالها نخبة من رموز العمل السياسي والقيادات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف، إلى جانب أبرز الكتّاب والمفكرين والأكاديميين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات والعالم العربي، لمناقشة قضايا تتصل بالمشهد السياسي والأمني والاقتصادي، واستشراف آفاق المستقبل، بما في ذلك تأثيرها في مسارات التنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول إلياس بوصعب خلال الجلسة أبرز التحديات التي يواجهها لبنان خلال المرحلة الراهنة، وانعكاسات التطورات الإقليمية المتسارعة على الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلى جانب فرص تعزيز الاستقرار ودفع مسارات الإصلاح والتنمية.

لبنان والإقليم

وأكد بوصعب أن الوضع في لبنان يتأثر بشكل مباشر بالتطورات الإقليمية، مشيراً إلى أن المشهد الراهن لم يعد مرتبطاً بلبنان فحسب، بل بات جزءاً من معادلات إقليمية ودولية أوسع تشمل دول الخليج وإيران وروسيا والصين، لافتاً إلى أن أي تسويات أو تفاهمات سياسية مستقبلية ستظل مرتبطة بإطار إقليمي أشمل ينعكس على المنطقة بأكملها.

وأوضح أن لبنان لا يزال يواجه تحديات معقدة في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية، مشيراً إلى أن احتمالات التصعيد تبقى قائمة في أي وقت، خاصة مع ارتباط بعض القرارات المؤثرة بعوامل تتجاوز الإطار الداخلي اللبناني. وأضاف أن أي تصعيد عسكري في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بإيران، ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان، مؤكداً أن الوضع اللبناني مرتبط بشكل وثيق بالمشهد الإقليمي ككل.

الإمارات والازدهار

وخلال الجلسة، أشاد بوصعب بما حققته دبي ودولة الإمارات من نموذج تنموي واقتصادي متكامل، مؤكداً أن ما وصلت إليه الدولة من استقرار وازدهار جاء نتيجة رؤية استراتيجية طويلة المدى قائمة على أسس اقتصادية راسخة.

وأشار إلى أن دبي نجحت في تحويل التحديات إلى فرص للتطوير والنمو، مستشهداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على مواصلة البناء والتوسّع واستشراف المستقبل.

واستذكر زيارة سموه إلى الجامعة الأمريكية في دبي عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث وجّه سموه بمضاعفة القدرة الاستيعابية للطلبة في الجامعة، في تأكيد على نهج سموه الاستباقي القائم على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسّع، مؤكداً أن ما حققته دبي من تطور اقتصادي وتنموي يعكس نموذجاً قائماً على التخطيط طويل الأمد والثقة بالمستقبل.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاجآت اقتصادية كبيرة في دبي والإمارات بعد انتهاء الأزمة الإقليمية الراهنة، داعياً المستثمرين إلى الاستعداد مبكراً للاستفادة من الفرص الاقتصادية القادمة.

وقال بوصعب: «بعد انتهاء هذه الأزمة، فإن من لم يستعد مبكراً للاستفادة من الفرص الاقتصادية في دبي والإمارات، سيكون قد فاته الكثير من الفرص المستقبلية».

وأوضح بوصعب أن الحروب والأزمات الإقليمية مهما طالت سيكون لها نهاية، مؤكداً أن الدول التي استعدت مبكراً للمستقبل ونجحت في بناء اقتصاد قوي ومستدام، وفي مقدمتها دولة الإمارات، ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو والازدهار في المرحلة المقبلة.

مستقبل لبنان

وفيما يتعلق بمستقبل لبنان، أعرب إلياس بو صعب عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى مرحلة من الاستقرار طويل الأمد، مؤكداً أن لبنان يمتلك مقومات اقتصادية وبشرية كبيرة تؤهله لاستعادة عافيته بوتيرة أسرع مما يتوقعه كثيرون.

وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني قادر على النهوض مجدداً بدعم اللبنانيين المقيمين في الخارج، والذين يشكلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الاستقرار المرتقب سيفتح المجال أمام تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتعزيز مؤسسات الدولة.

كما شدد على أهمية تطبيق الإصلاحات المرتبطة باتفاق الطائف، بما يشمل تعزيز دور الدولة، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وبناء دولة قائمة على الإدارة الفاعلة والمؤسسات.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في لبنان لا تزال متاحة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة قد تشهد إقبالاً متزايداً على الاستثمار في السوق اللبنانية مع تحسن الاستقرار وعودة النشاط الاقتصادي تدريجياً، لافتاً إلى أن الاستثمار اليوم في لبنان يمثل فرصة واعدة في ظل التوقعات بتحسن الأوضاع واستعادة الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

واختتم إلياس بوصعب حديثه بالتأكيد على أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاستقرار سيأتي وأن لبنان يمتلك من الإمكانات ما يؤهله لاستعادة دوره الاقتصادي في المنطقة.

