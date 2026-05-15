«حضانة الفريج» نموذج وطني لبناء الأسرة وتعزيز الهوية

زارت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حضانة الفريج التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، بحضور عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وكان في استقبالهما أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة.

وذلك للاطلاع على التجربة التربوية والمجتمعية الرائدة التي تقدمها الحضانة في مجال الطفولة المبكرة وتمكين الأسرة الإماراتية، في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وترسيخ توجهات عام الأسرة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الاهتمام الوطني المتنامي بتطوير نماذج تعليمية ومجتمعية مستدامة تُعنى ببناء الإنسان منذ سنواته الأولى، عبر بيئات تربوية متكاملة تجمع بين الهوية الإماراتية الأصيلة وأفضل الممارسات التعليمية الحديثة، بما يسهم في إعداد جيل معتز بقيمه الوطنية والدينية، وقادر على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات المستقبلية ضمن منظومة مجتمعية متماسكة ومستقرة.

واطّلعت معاليها خلال الجولة على البرامج التعليمية والتربوية التي تقدمها الحضانة، والهادفة إلى ترسيخ اللغة العربية والقيم الإماراتية والإسلامية في نفوس الأطفال ضمن بيئة تعليمية تحاكي روح الفريج الإماراتي، إلى جانب تعزيز الجوانب الاجتماعية والعاطفية للأطفال بأساليب تربوية حديثة تراعي احتياجات الطفولة المبكرة.

كما تم استعراض توسع مشروع «حضانة الفريج» من خلال افتتاح فرع جديد في مركز المزهر الثقافي الإسلامي خلال العام الماضي، في خطوة تعكس نجاح التجربة والإقبال المتزايد على النموذج التربوي الذي تقدمه الدائرة.

وأكد أحمد درويش المهيري، أن حضانة الفريج تمثل أحد النماذج الاستراتيجية التي تجسد رؤية الدائرة في الاستثمار المبكر بالطفل والأسرة، عبر مبادرات نوعية تجمع بين القيم الإماراتية الأصيلة والممارسات التعليمية الحديثة.

وأكدت عائشة عبدالله ميران، أن حضانة الفريج تمثل نموذجاً وطنياً رائداً يستثمر في قدرات وطاقات الأسرة الإماراتية، من خلال توفير خدمات التعليم والرعاية المصممة خصيصاً للأطفال الإماراتيين، بما يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية، ويعزز غرس القيم الإيجابية والعادات الأصيلة والثقافة الإماراتية في نفوس الأطفال.

