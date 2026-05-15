«دبي القضائي» يحتفي بمجموعة من الكوادر الوطنية

سيف السويدي: الكفاءات الوطنية المحرك الرئيس لتطوير المنظومة القضائية

نظّم معهد دبي القضائي حفل تكريم تحت عنوان «لقاء واحتفاء»، كرّم خلاله منتسبين من محاكم دبي اجتازوا بنجاح ثلاثة من أبرز البرامج التأهيلية المتخصصة التي يطرحها المعهد، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي.

والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، وعدد من رؤساء وقيادات محاكم دبي، وذلك في خطوة تجسّد التزامه المستمر بتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزية المنظومة العدلية، وفق أعلى المعايير.

يأتي هذا التكريم تأكيداً على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء القضائي، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات المنظومة القضائية في إمارة دبي.

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «يعكس هذا الاحتفاء حرص محاكم دبي على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية، باعتبارها المحرك الرئيس لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

ونفخر بما يقدمه معهد دبي القضائي من برامج تأهيلية نوعية تسهم في إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لدعم مسيرة التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العدلية، بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في المجال القضائي والقانوني».

وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن الاحتفاء بمنتسبي هذه البرامج يجسد توجهات المعهد في دعم المنظومة القضائية بكفاءات وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع العدلي وترسيخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في التميز القضائي.

وشمل الحفل تكريم منتسبي ثلاثة برامج تأهيلية متخصصة، صممت لتلبية احتياجات العمل القضائي، ورفد محاكم دبي بكفاءات وطنية مدربة وفق أحدث الممارسات العالمية، وهي: برنامج الصلح والتسوية القضائية – الدفعة الأولى، وبرنامج المهارات القانونية والقضائية لأمناء السر – الدفعة الخامسة، وبرنامج المهارات القانونية والقضائية لمديري الدعوى – الدفعة الثالثة.