برعاية محمد بن راشد.. لطيفة بنت محمد تفتتح الدورة العشرين من معرض «آرت دبي»

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، الدورة الـ20 من معرض «آرت دبي» في مدينة جميرا، وذلك قُبيل افتتاح فعالياته للجمهور خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو الجاري.

وتمثّل هذه النسخة الاستثنائية، التي تتزامن مع مرور عقدين على تأسيس «آرت دبي»، محطة بارزة تعكس تطوّر المعرض بالتوازي مع المسيرة الثقافية والفنية والحراك الإبداعي الذي تشهده دبي، كما تؤكد مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للثقافة والفنون والاقتصاد الإبداعي. وتستقطب الدورة الحالية نخبة من المعارض الفنية والمؤسسات، ولفيفاً من الفنانين والشركاء الثقافيين من المنطقة والعالم ضمن برنامج متكامل يركز على الحوار الثقافي والتبادل المعرفي وتنوّع الرؤى والتجارب الإبداعية.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن «آرت دبي» نجح على مدار عشرين عاماً في نقل رسالة الطموح والانفتاح الثقافي اللذين يشكّلان جانباً مهماً من هوية دبي، وقالت سموها: نحتفي اليوم بمسيرة «آرت دبي» الذي انطلق كمعرض فني، وتحوّل اليوم إلى منصة عالمية حيوية تجمع الفنانين والمؤسسات وهواة الاقتناء والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم تحت مظلة واحدة تحتفي بالفن والأفكار المبتكرة والتنوّع الإنساني، ما يسهم في توسيع حضور الثقافة ودورها في المجتمع.

وأضافت سموها: تكتسب هذه النسخة الاستثنائية أهمية خاصة، لأنها توثّق ما حققه «آرت دبي» من حضور ونجاح وتأثير، وتعكس في الوقت ذاته نضج ومرونة المنظومة الإبداعية التي واكبها على مدار العقدين الماضيين، لتكون بمثابة تأكيد على ما يمكن أن يثمر عنه الاستثمار في الثقافة والفن حين يرتكز إلى رؤية واضحة وتعاون فاعل، ما يعمل على تهيئة بيئة إبداعية تتحوّل فيها التحديات إلى فرص، وتسهم في تعزيز التواصل الإنساني، وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.

وأشارت سموها إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة والاقتصاد الإبداعي بالاستثمار في الإنسان والأفكار والمنصات التي تفتح آفاق الحوار والتبادل الثقافي، وتدعم التعبير الإبداعي بمختلف أشكاله، لافتة إلى أن «آرت دبي» يمثّل جزءاً أساسياً من مسيرة الإمارة الحافلة بالإنجازات، ويجسّد التزام المدينة المتواصل ببناء مشهد ثقافي نابض بالحياة.

جولة

وقامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في «آرت دبي»، اطّلعت خلالها على أبرز المعارض والبرامج، ومن بينها معرض «ونمضي» الذي تقدّمه «مقتنيات دبي»، ويستكشف مفاهيم الانتماء والذاكرة وتَشكُّل المكان عبر أعمال فنية مختارة من أكثر من 20 مجموعة خاصة في دولة الإمارات، بما في ذلك أعمال من مقتنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومقتنيات سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

كما زارت سموها معرضاً للفن العربي الحديث من تنظيم مؤسسة «بارجيل للفنون»، إلى جانب مجموعة من التركيبات الضخمة والتكليفات الفنية، والأعمال والتجارب التفاعلية الموزعة في أنحاء المعرض، التي تعكس تنوّع المشهد الإبداعي المعاصر.

والتقت سموها خلال الجولة عدداً من الفنانين وممثلي المعارض الفنية المحلية والدولية، إضافة إلى الشركاء والمؤسسات الثقافية المشاركين في هذه النسخة، حيث تبادلت سموها الحديث معهم حول التطور الذي شهده الحدث على مدار العقدين الماضيين، وما هو مأمول له من مزيد الازدهار بما يخدم الحركة الفنية والإبداعية الإماراتية والإقليمية والدولية.

رافق سموها في الجولة كل من بينيديتا غيون، المدير التنفيذي لمجموعة «آرت دبي»، وأليكسي غلاس-كانتور، المدير التنفيذي للشؤون الفنية في مجموعة «آرت دبي»، ودونيا غوتفايس، مديرة معرض «آرت دبي».

تجربة

وتواصل نسخة هذا العام تعزيز فرص الوصول إلى الفنون والثقافة عبر إتاحة الدخول المجاني للجمهور إلى كافة أقسام المعرض وبرامجه الرئيسية، بما ينسجم مع رؤية دبي في جعل الثقافة والفنون تجربة متاحة للجميع.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 75 عرضاً تقدمها معارض فنية ومؤسسات من داخل المنطقة وخارجها، مع حضور إقليمي بارز، إلى جانب مشاركات نوعية من نحو 20 دولة. ويقام الحدث بالشراكة مع أ.ر.م القابضة، وبدعم من مؤسسات ثقافية رائدة، فيما يشمل البرنامج معارض فنية وتركيبات إبداعية وجلسات حوارية وعروضاً سينمائية وتجارب تفاعلية حية، إلى جانب سلسلة من الفعاليات اليومية في مختلف أنحاء المعرض.