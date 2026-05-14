«طرق دبي» تعزز خدمات أصحاب الهمم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن استكمال تنفيذ وتطبيق متطلبات «كود دبي للمباني الصديقة لأصحاب الهمم» في عدد من المواقع الخدمية شملت مراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز مزودي الخدمة، ومحطات النقل العام، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مبادئ الشمولية والاستدامة، بما يضمن سهولة وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات والمرافق المختلفة بكفاءة وراحة واستقلالية.

وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: " شملت أعمال التطوير إضافة منحدرات مخصصة لاستخدام أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية ومستخدمي الكراسي المتحركة، إلى جانب تركيب علامات أرضية إرشادية لتحديد اتجاهات الحركة داخل القنوات والمرافق الخدمية، بما يسهم في تسهيل التنقل وتعزيز تجربة المتعاملين. كما وفّرت الهيئة أنظمة داعمة تشمل لغة برايل والأجهزة السمعية المساندة، بهدف تمكين المتعاملين من التعرف بسهولة إلى المرافق والمناطق المختلفة داخل قنوات تقديم الخدمة".

وأضاف آل علي: "تضمنت التحسينات كذلك توفير الأبواب الأوتوماتيكية، وتأهيل المداخل والممرات الخارجية بعلامات أرضية واضحة، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز دورات المياه في عدد من المراكز بما يتوافق مع احتياجات أصحاب الهمم ومتطلبات سهولة الاستخدام."

وفي إطار تطوير تجربة المتعاملين، أعادت الهيئة تصميم أنظمة طوابير الانتظار في مراكز إسعاد المتعاملين بارتفاعات ومساحات تتلاءم مع احتياجات أصحاب الهمم، مع مراعاة توفير قنوات رقمية بديلة وخدمات ذكية مهيأة وسهلة الاستخدام. كما خصصت الهيئة كاونترات خدمة لأصحاب الهمم ومنحتهم الأولوية في إنجاز المعاملات والخدمات المختلفة.

وعلى صعيد تعزيز التواصل والشراكة المجتمعية، نظّمت الهيئة خلال عام 2025 سلسلة من الجلسات الحوارية بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم، كما واصلت هذه المبادرات خلال عام 2026 بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، وبمشاركة فاعلة من أصحاب الهمم والجهات المعنية والشركاء ومراكز التدريب والتأهيل، إضافة إلى الطلبة وأولياء الأمور، بهدف التعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة لهذه الفئة التي تحظى بأولوية خاصة ضمن استراتيجيتها الخدمية والمجتمعية.

