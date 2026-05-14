«دبي الإسلامي» يدعم «بيت الخير» بمليون درهم لكسوة العيد

تسلّمت جمعية بيت الخير تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة مليون درهم، وذلك مساهمة منه في دعم مشروع كسوة العيد الذي تنفذه الجمعية في العيدين، دعماً للأسر الأقل دخلاً التي تستحق الزكاة، وإسعاداً لأبنائها وبناتها، لتشعر بدفء احتضان المجتمع، ولتعيش بهجة العيد أسوة بباقي أبناء وبنات المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات عيد الأضحى التي أطلقتها وحدة الدعم المجتمعي في البنك، التي تقود جهود المسؤولية المجتمعية التي يلتزم بها البنك، وينفقها وفق المصارف الشرعية لزكاة المودعين، لتعود بالخير والفرج على الفئات الضعيفة والمحتاجة من المجتمع، وتعكس قيم الإمارات التي يسودها التكافل والتراحم، وتسهم في مسيرة النمو الإنساني التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية:

«تلقينا بخالص الشكر والامتنان هذا التبرع النوعي لدعم أبناء الأسر المستحقة خلال عيد الأضحى، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين «بيت الخير» وبنك دبي الإسلامي، الذي يُعد الشريك الاستراتيجي الأول لنا،.

والذي يسهم سنوياً في دعم مشاريع الزكاة التي تنفذها الجمعية لدعم الأسر الأقل دخلاً، وذوي الحالات الطارئة والمستعجلة لرفع الكرب عنهم، ومعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية والقانونية التي تنتج عن عجزهم المالي، وهي أموال تنفق حصرياً على من يستحقون الزكاة ضمن المصارف الشرعية التي حددها لنا الدين الحنيف، وهو ما يعكس التزام مجلس إدارة البنك بروح المسؤولية المجتمعية».