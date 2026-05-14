2026 عام التميز المؤسسي في بلدية دبي

حصدت بلدية دبي عدداً من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية الريادية خلال الربع الأول من العام 2026، في خطوة تعكس نهجها المتواصل في تطوير منظومة العمل البلدي والإدارة الذكية المتكاملة للمدينة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وامتداداً لخططها الاستراتيجية في التحول الرقمي، والاستدامة، وجودة الحياة، والابتكار المؤسسي، وتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، ترسخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في الإدارة والتنمية الحضرية المستدامة والمتكاملة.

ونالت البلدية المركز الأول ضمن جوائز إنترسك (INTERSEC AWARDS 2026) عن فئة المواهب الإماراتية الصاعدة في مجال الأمن والسلامة، وذلك من خلال مشروع تطوير منظومة الأنظمة الأمنية في مواقع بلدية دبي، الذي قدمه المهندس خالد كرم مبارك، مهندس أنظمة أمنية رئيسي.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الأمن والسلامة التشغيلية في الأصول والمرافق البلدية، وتعزيز جاهزية الاستجابة للمخاطر، ودعم التحول الرقمي والابتكار في الأنظمة الأمنية الحكومية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي في المراقبة واتخاذ القرار.

وعلى صعيد التميز المؤسسي، حققت بلدية دبي إنجازاً عالمياً بحصولها على جائزة الريادة العالمية في إدارة المعرفة من المركز الأمريكي للجودة والإنتاجية (APQC)، بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الأكثر نضجاً في ممارسات إدارة المعرفة.

ونالت بلدية دبي عدداً من التكريمات والجوائز من مجلس السلامة البريطاني، من أبرزها؛ درجة التميز في جائزة السلامة الدولية، تقديراً لجهودها في ترسيخ بيئة عمل آمنة قائمة على مؤشرات أداء واضحة، وأنظمة رقابية فعالة، واستعداد عالٍ للاستجابة للطوارئ.

كما حققت البلدية إنجازاً نوعياً بحصول جميع حدائق دبي، وللمرة الأولى، على جائزة السلامة الدولية، لتكون الجهة الوحيدة محلياً وعالمياً في قطاع الحدائق العامة التي تنال هذا الاستحقاق بشكل شامل.

وفي السياق ذاته، فازت مبادرة منظومة الصحة والسلامة في بلدية دبي بالجائزة ذاتها، تأكيداً على كفاءة النهج المتكامل الذي تتبعه البلدية في إدارة الصحة والسلامة المهنية.

كما حصلت بلدية دبي على المركز الأول في فئة تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وذلك ضمن الشواطئ العامة، بعد تحقيق مستويات متقدمة في معايير السلامة والصحة العامة للعاملين والزوار.

تصريف مياه الأمطار

وفي مجال مشاريع البنية التحتية، نالت البلدية المركز الأول في فئة التميز عن مشروع ربط مشاريع المطورين في منطقة القوز بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، إلى جانب حصول عدد من مشاريعها على فئة الاستحقاق، شملت تطوير مصب تصريف مياه الأمطار في جبل علي، والتوصيلات المنزلية في ديرة وحتا، وتطوير محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي.

كما أحرزت مجموعة من المشاريع الأخرى فئة ناجح، ومن بينها تطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه في مناطق مشرف ووادي الشبك ووادي العمردي.

وإعادة تأهيل أنظمة تصريف مياه الأمطار في ند الحمر، إلى جانب تطوير شبكات المناطق الصناعية في القصيص ومحيصنة وراس الخور، والشبكة الرئيسية للمياه المعاد تدويرها في جميرا.

وفي مجال الخدمات البلدية واستدامة البيئة، فازت بلدية دبي بجائزة التقدير العالمي ضمن فئة الخدمات، تقديراً لجهودها وتميزها في الحفاظ على نظافة المدينة واستدامة بيئتها.

كما حصلت على المركز الأول في فئة القيادة والابتكار ضمن الجائزة ذاتها، عن مبادرة تطوير منظومة إدارة الشواطئ العامة، التي أسهمت في الارتقاء بتجربة الشواطئ في دبي لتكون نموذجاً عالمياً في السلامة والاستدامة وجودة الخدمات.