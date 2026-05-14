«شجرة الشعلة» تزدهر في فرجان دبي

أعلنت مؤسسة فرجان دبي مشاركتها في حملة التوعية بـ«شجرة الشعلة» المميزة، عبر حزمة من المبادرات التفاعلية والميدانية التي تهدف إلى إبراز جمالها وتعزيز ثقافة الزراعة في المجتمع وذلك استجابة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتكثيف زراعة «شجرة الشعلة» في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة.

وتأتي مشاركة «فرجان دبي» في إطار جهودها المستمرة لدعم المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية، حيث تعمل المؤسسة على تقديم محتوى رقمي مبتكر يعكس جمالية «شجرة الشعلة» وتأثيرها الإيجابي في المشهد الحضري.

وكشفت «فرجان دبي» عن تنظيم أيام مخصصة لزراعة «شجرة الشعلة» بالتعاون مع بلدية دبي في أربع حدائق رئيسة، تشمل: حديقة بحيرة الخوانيج، وحديقة الصفا، وحديقة الزهور في ند الشبا، وحديقة الورقاء 3.

وتتيح فرجان دبي من خلال هذه الفعاليات، الفرصة أمام المتطوعين وأفراد المجتمع للمشاركة بشكل مباشر في عمليات الزراعة، بما يعزز ارتباطهم بالبيئة ويشجعهم على المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء في الإمارة.

كما تتضمن الحملة تنظيم ورش تعريفية حول «شجرة الشعلة» في «حوي ند الشبا»، تستهدف تعريف المشاركين بخصائص الشجرة وأهميتها البيئية والجمالية، إلى جانب تقديم معلومات مبسطة تشجّع على زراعتها وتنسيق ورودها، بالإضافة إلى ورشة حول استخراج الصابون من ورود الشجرة.

محتوى رقمي

وفي إطار تعزيز الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، أنتجت «فرجان دبي» فيديو خاصاً عبر منصاتها الرقمية للإعلان عن حملة «شجرة الشعلة»، بأسلوب بسيط وقريب من الجمهور، حيث يسلّط الضوء على جمال الشجرة ودورها في إضفاء لمسة جمالية على الأحياء السكنية.

ويستعرض الفيديو مشاهد واقعية لتفاعل أفراد المجتمع، إلى جانب إبراز فعاليات التوزيعات وأيام الزراعة، بما يشجع الجمهور على المشاركة الفاعلة.

وأكدت المؤسسة حرصها على استخدام قنواتها الرقمية لنقل تفاصيل الحملة أولاً بأول، بما يُسهم في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية، ويعزز من حضور المبادرة على مستوى الإمارة.

وفي خطوة تعكس توجه «فرجان دبي» نحو تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، أوضحت المؤسسة أنه سيتم نشر جميع إعلانات الحملة وتحديثاتها عبر مجتمع واتساب «فرجان دبي»، بما يشمل مواعيد التوزيعات، وأيام الزراعة، والورش التوعوية، من خلال رسائل تحفّز أفراد المجتمع على التفاعل والمشاركة.

كما ستعمل «فرجان دبي» على إعادة نشر أبرز اللحظات ومشاركات الجمهور عبر منصاتها الرقمية، بما يعزز التفاعل ويمنح المشاركين فرصة الظهور والمساهمة في نشر الوعي بأهمية الزراعة والمساحات الخضراء.

مسابقة تصوير

وأكدت علياء الشملان، مدير «فرجان دبي»، أن المؤسسة تحرص على دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أجمل مدن العالم، مشيرة إلى أن هذه الحملة تعكس التزام «فرجان دبي» بالمساهمة في تعزيز المشهد الحضري عبر مبادرات مجتمعية مستدامة تُسهم في نشر الجمال وتحسين جودة الحياة.

وأضافت إن تعزيز ثقافة الزراعة في المجتمع يُعد أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها «فرجان دبي»، لما للمساحات الخضراء من دور كبير في تحسين البيئة الحضرية ورفع مستوى الرفاه لدى السكان، مؤكدة أن إشراك أفراد المجتمع في مثل هذه المبادرات يسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز الإحساس بالمسؤولية تجاه البيئة.

وأوضحت الشملان أن «فرجان دبي» ستطلق ضمن الحملة مسابقة تصوير لأجمل صورة لـ«شجرة الشعلة» عبر منصاتها الرقمية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على التفاعل الإبداعي مع المبادرة، إلى جانب إشراكهم في مختلف تفاصيل الحملة من خلال القنوات الرقمية للمؤسسة، بما يعزز روح المشاركة المجتمعية ويمنح الجمهور دوراً فاعلاً في إبراز جمال دبي ومساحاتها الخضراء.