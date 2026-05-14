78 طالباً وطالبة على منصة التخريج في أكاديمية شرطة دبي

عبدالله المري: تمكين الكفاءات الوطنية بالعلم والتدريب المتخصص استثمار استراتيجي في مستقبل الوطن

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج كوكبة متميزة من طلبة الدراسات العليا والجامعية، والبرنامج المهني في المرونة وإدارة الأزمات، وعددهم 78 خريجاً بواقع 13 طالباً في الدكتوراه، و24 طالباً في الماجستير، 17 طالباً في البكالوريوس، و24 طالباً في البرنامج المهني، في قاعة مكتوم بن راشد، بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية، ونواب القائد العام، ومساعدي القائد العام، والسادة مديري الإدارات العامة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان دبي.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن تخريج كوكبة جديدة من أبناء وبنات الوطن يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في بناء الإنسان الإماراتي، باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية والأمن والاستقرار، فتمكين الكفاءات الوطنية بالعلم والمعرفة والتدريب المتخصص يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل الوطن، وضمانةً لاستدامة مكتسباته.

وأكد أن شرطة دبي تواصل تطوير منظومتها الأمنية وفق نهج استباقي متكامل يعتمد على الابتكار، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأعلى المعايير المهنية العالمية، عبر إعداد كوادر وطنية تمتلك الكفاءة والجاهزية والقدرة على التعامل مع المتغيرات الأمنية المتسارعة بكفاءة واقتدار.

وأضاف معاليه «نفخر بخريجينا وخريجاتنا الذين يمثلون نموذجاً مشرفاً لشباب الإمارات الطموح، ويحملون على عاتقهم مسؤولية مواصلة مسيرة التميز التي أرستها قيادتنا الحكيمة. إنهم خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، وشركاء في صناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً».

وأشاد معاليه بالدور الريادي الذي تضطلع به أكاديمية شرطة دبي، مؤكداً أنها أصبحت صرحاً أكاديمياً وأمنياً عالمياً، ومنصة متقدمة لإعداد قيادات شرطية قادرة على الابتكار وصناعة الفارق، من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متطورة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات الميدانية، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الشرطي والأمني.

تميز علمي

وأكد العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، أن هذا الإنجاز الأكاديمي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، مشيداً بما حققه الخريجون من تميز علمي يعكس روح المسؤولية والانتماء، وأن الاستثمار في المعرفة هو الأساس الراسخ لاستدامة الأمن والريادة وصناعة المستقبل.

قيادات مستقبلية

وأكد العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن الأكاديمية أصبحت نموذجاً أكاديمياً وأمنياً رائداً على مستوى المنطقة، بما تقدمه من برامج تعليمية متخصصة، وبيئة علمية متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية.

مشيراً إلى أن الأكاديمية تواصل رسالتها في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والانضباط المهني، وتُسهم في صناعة قيادات مستقبلية قادرة على تعزيز مسيرة الأمن والتميز والابتكار في دولة الإمارات خاصة، وعلى مستوى المنطقة بشكل عام.

وأوضح العميد الجمال، أن الأكاديمية وبهذا التخريج، يرتفع إجمالي عدد الخريجين والخريجات من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس إلى 8071 خريجاً وخريجة، في مسيرة أكاديمية ممتدة تعكس دورها الريادي في رفد المجتمع بكفاءات علمية وشرطية مؤهلة لخدمة الوطن.

إعداد كوادر وطنية

وقد بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى عميد الأكاديمية، العميد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، كلمة أشاد فيها بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة التعليم والتأهيل الشرطي.

مؤكداً أن أكاديمية شرطة دبي تواصل أداء رسالتها في إعداد كوادر وطنية تمتلك الكفاءة العلمية والجاهزية المهنية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز مكانة الأكاديمية كصرح علمي وأمني رائد يسهم في صناعة قيادات المستقبل وترسيخ منظومة الأمن والاستقرار في الدولة.

تقدير وعرفان

وفي كلمة للخريجين ألقاها الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي «أحد خريجين برنامج الدكتوراه» عن عميق فخرهم وامتنانهم لهذه اللحظة الاستثنائية التي تتوّج سنوات من الجد والاجتهاد والتفاني، مؤكداً أن التخرج في أكاديمية شرطة دبي لا يمثل نهاية مرحلة تعليمية فحسب، بل بداية لمسيرة وطنية حافلة بالعطاء والمسؤولية.

وأشار إلى أن ما تلقوه من علوم ومعارف نوعية داخل الأكاديمية أسهم في صقل شخصياتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وغرس فيهم قيم الانضباط والولاء والعمل بروح الفريق، معرباً عن تقديرهم للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للعلم والمعرفة.