«على دربك».. خدمات شرطية ذكية واستباقية للمتعاملين

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فعاليات الملتقى الأول لمبادرة «على دربك»، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري.

واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، إلى جانب هشام أميري، المدير التنفيذي لبرنامج تصفير البيروقراطية، وممثلين عن محطات التزود بالوقود وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

واطلع معاليه خلال الملتقى على أبرز إنجازات مبادرة «على دربك»، التي تُعد نموذجاً للشراكة بين شرطة دبي وشركات التزود بالوقود في الإمارة، بهدف تقديم خدمات شرطية ذكية واستباقية للمتعاملين في أي مكان وزمان.

وأكد النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «على دربك»، أن المبادرة تعكس رؤية شرطة دبي في تطوير منظومة العمل الشرطي والخدمي، عبر تقديم خدمات مبتكرة تُسهم في إسعاد المجتمع وتعزيز الشعور بالأمن والأمان، مشيراً إلى أن المبادرة نجحت في تقليل عدد المراجعين لمراكز الشرطة، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.

وتابع: «بلغ عدد المستفيدين من خدمات المبادرة 7762 مستفيداً، وشملت 8 خدمات تقدم بالشراكة مع شركات التزود بالوقود في دبي، إذ تتمثل الخدمات في خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، تقارير الحوادث ضد مجهول، خدمة المفقودات والمعثورات، وخدمة أصحاب الهمم، وخدمة الشكاوى العمالية، وخدمة تصليح المركبات، وخدمة «عين الشرطة»، إلى جانب خدمة تلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية E-Crime».

وأوضح أنه تم إصدار 3981 تقريراً لحوادث مرورية بسيطة قدمها الجمهور في محطات البترول البالغ عددها 158 محطة والموزعة على مختلف مناطق الإمارة، و1375 تقريراً ضد «حادث مجهول»، فيما بلغ عدد البلاغات عبر خدمة «عين الشرطة»، 296 بلاغاً، إضافة إلى تسجيل 2013 بلاغاً خاصاً بالمعثورات، و97 بلاغاً خاصاً بالجرائم الإلكترونية من خلال منصة «Ecrime».

وشهد الملتقى تنظيم ورش عمل نقاشية متخصصة تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بالخدمات الشرطية والتوعية المجتمعية، شملت محور القوانين المرورية ودورها في السلامة المرورية.