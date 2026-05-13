شرطة دبي توزع شتلات «الشعلة» على الموظفين

وزّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، شتلات «الشعلة» على الموظفين، بالتعاون مع بلدية دبي، وذلك في إطار دعمها للمبادرات البيئية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن هذه المبادرة تجسد حرص شرطة دبي على دعم الرؤى الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين الموظفين وأفراد المجتمع.

وأكد النقيب سعيد الكتبي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن المبادرة تعكس التزام الإدارة بتعزيز الشراكات المجتمعية الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية، بما يخدم توجهات الدولة في مجال الاستدامة والعمل البيئي.