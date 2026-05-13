دبي ترسّخ صناعة القرار العلمي بإطلاق الدورة الثانية للجوائز البحثية 2026

عبدالله الفلاسي: المعرفة والبحث العلمي ركيزة لدعم صناعة القرار وتطوير السياسات

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدورة الثانية من الجوائز البحثية 2026 تحت شعار «من البحث... إلى القرار»، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز دور البحث العلمي في تطوير منظومة العمل الحكومي، ودعم صناعة القرار المبني على البيانات والمعرفة.

وشهد حفل إطلاق الدورة الثانية كلمة افتتاحية ألقاها عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحضور عدد من مديري العموم والمديرين التنفيذيين والمسؤولين، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية المشاركة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتعزيز جاهزية رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة الابتكار والتعلم المستمر، من خلال دعم الأبحاث التطبيقية المرتبطة باحتياجات الجهات الحكومية وتحدياتها المستقبلية، بما يسهم في تطوير السياسات ورفع كفاءة بيئات العمل الحكومية.

وقال عبدالله الفلاسي: «تعكس الجوائز البحثية توجهاً يرسخ دور المعرفة والبحث العلمي في تطوير العمل الحكومي، باعتبارهما ركيزة أساسية لدعم صناعة القرار، وتطوير السياسات، وبناء بيئات عمل أكثر جاهزية وكفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية».

وأضاف: «تمثل الدورة الثانية امتداداً لجهود ترسيخ منظومة بحثية تطبيقية تدعم تطوير السياسات الحكومية، وتعزز جاهزية الكوادر الوطنية، وتسهم في بناء نموذج عمل حكومي أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل».

وحددت الدائرة عدداً من المحاور البحثية التي تعكس أولويات العمل الحكومي واحتياجاته المستقبلية، تشمل: السلوك البشري وتصميم السياسات لقوى عاملة حكومية أكثر فاعلية، والرعاية الصحية ورفاهية القوى العاملة والرعاية الاجتماعية، والمهارات المهنية والتعلم مدى الحياة، والقوى العاملة الحكومية الجاهزة للمستقبل، والذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان وأبعاده الأخلاقية والمجتمعية، إضافة إلى الشريعة الإسلامية والأخلاق وإدارة الموارد البشرية القائمة على القيم، وإدارة الموارد البشرية الحكومية بين الواقع والتحديات والمستقبل، إلى جانب تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية.

وتضم قائمة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المشاركة في المبادرة كلاً من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي.

وشهدت الدورة الأولى من الجوائز البحثية مشاركة 27 جهة حكومية وأكاديمية، وتقديم 70 بحثاً علمياً، ما يعكس تنامي الاهتمام بالأبحاث التطبيقية ودورها في دعم تطوير السياسات الحكومية، وتعزيز التكامل بين المعرفة والتطبيق في بيئة العمل الحكومي.