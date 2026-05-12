تنظيم لافتات واجهات المحلات التجارية في دبي دعماً للمشهد الحضاري والهوية البصرية

تماشياً مع أهداف اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في إمارة دبي، تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تنظيم وضبط وضع لافتات الأسماء على واجهات المحلات التجارية، بما يسهم في الحفاظ على الشكل الجمالي العام للإمارة، والحد من التلوث البصري، وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

يأتي ذلك بالاستناد إلى المواصفات والمعايير الواردة في الدليل الفني للإعلانات الخارجية، الذي تم استحداثه في عام 2024 وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والصادر عن هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، بالتنسيق مع مدى ميديا، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي.

ينظم الدليل الفني المعتمد جميع المواصفات والاشتراطات والمعايير الفنية لتركيب لافتات الأسماء على واجهات المحلات التجارية، وذلك وفقاً لما يلي:

- وضع اسم تجاري واحد فقط: ينص الدليل بشكل واضح على وضع اسم تجاري واحد فقط لكل محل، كما يمنع وضع أكثر من إعلان أو اسم تجاري على واجهة المحلات مع مراعاة الالتزام بالقياسات المذكورة في الدليل، وذلك لمنع التلوث البصري.

- طريقة التركيب واللغات: لا يسمح بتركيب لوحات الأسماء التجارية بشكل طولي على واجهات المحلات. حيث يجب أن يتم تركيب لوحة الاسم التجاري بشكل عرضي باللغتين العربية "علوي" والإنجليزية "سفلي" مع السماح ببروز من جانب واحد فقط.

- تناسق الأبعاد: يجب أن تكون أبعاد اللوحة متناسبة مع ارتفاع واجهة المحل وعرضه، بدون مبالغة في الارتفاع أو العرض أو السماكة، بما يحافظ على التناسق البصري.

- ضوابط الإضاءة والسطوع: يجب الالتزام بشروط الإضاءة والسطوع الواردة في الدليل، مع ضبط الإضاءة بأجهزة القياس المعتمدة وعدم تجاوز قيم السطوع المسموح بها، وتجنب استخدام خلفيات بيضاء ساطعة.

- ثبات محتوى لوحة الاسم التجاري: يمنع تركيب لافتات تتضمن محتوى متغير أو متحرك مثل الفيديوهات والصور المتحركة.

- المكاتب والعيادات: لا يسمح بوضع لافتات الأسماء على شرفات المباني أو على الواجهات الخارجية للمكاتب والعيادات والمحلات التي توجد على ارتفاع يزيد عن طابق.

وتتولى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مسؤولية إصدار التصاريح الخاصة بلافتات الأسماء التجارية، بالإضافة إلى مراقبتها والتفتيش عليها لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة. كما تأمل الدائرة تعاون جميع الجهات المعنية وأصحاب المحلات التجارية عبر الالتزام بهذه الضوابط، تحقيقاً لرؤية اللجنة التوجيهية في الحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي.

كما أكدت دائرة الاقتصاد و السياحة بدبي على ضرورة التزام جميع المحلات التجارية بالدليل الإرشادي، ومراعاة المنظر العام للمحلات التجارية، وتجنب تركيب الزينة العشوائية والإضاءة شديدة السطوع، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف اللجنة التوجيهية وجهود دبي في تعزيز طابعها الجمالي وصورتها العالمية، بما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040.

للاطلاع على كامل التفاصيل والمواصفات الفنية الخاصة بوضع لوحات الأسماء على واجهات المحلات التجارية، يرجى مراجعة البند رقم 3.4 من الدليل الفني للإعلانات الخارجية، الذي يمكن تحميله عبر الرابط التالي: https://www.rta.ae/links/out-of-home-advertising.pdf