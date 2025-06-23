محمد بن راشد: «المكتب التنفيذي» رسّخ على مدار 25 عاماً نموذجاً للريادة والابتكار

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتفال المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمرور 25 عاماً على تأسيسه.

وأكد سموه أن المكتب التنفيذي رسخ على مدار خمسة وعشرين عاماً نموذجاً للريادة والابتكار، وكان كما أردنا له، ركيزة في تحقيق رؤيتنا لإمارة دبي. وقال سموه: على مدار خمسة وعشرين عاماً.. كان المكتب التنفيذي محركاً حقيقياً للعمل بروح الفريق الواحد، وتنفيذ رؤيتنا لمسيرة التنمية والتطور في دبي بكفاءة عالية.

وأضاف سموه: المكتب التنفيذي كان ولا يزال مصنعاً للأفكار، ومسرّعاً للتغيير، وقاعدة انطلاق نحو المستقبل بمشاريع ومبادرات نوعية. كما قال سموه: سيواصل المكتب التنفيذي دوره المحوري في رؤية دبي الاستراتيجية لتحقيق السبق والريادة العالمية.. حصاد 25 عاماً من الإنجازات يمثل حافزاً لتحولات ونقلات جديدة.

مصنع أفكار

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الحفل، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فريقَ المكتب التنفيذي، وأشاد بجهودهم ودورهم في توفير الدعم لصناعة القرار الحكومي وتحقيق مستهدفات دبي التنموية في مختلف القطاعات، مؤكداً سموه أهمية هذا الدور ومساهمته الأساسية في تحقيق ريادة دبي في المجالات كافة، كما دعاهم سموه إلى مضاعفة الجهود لتسريع خطط المرحلة المقبلة التي تعمل فيها دبي على ترسيخ قفزات جديدة في القطاعات الحيوية.

وتفقد سموه معرضاً بالمناسبة لأبرز المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية التي أطلقها واحتضنها المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر مسيرته، ليقدم من خلالها مساهمات فارقة في نهضة دبي الحديثة، كما شاهد سموه فيديو يلخص أهم إنجازات المكتب التنفيذي منذ تأسيسه وحتى اليوم.