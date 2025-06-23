«كهرباء دبي» تستعرض دور المرأة المحوري في الهندسة

احتفاءً باليوم العالمي للمهندسات، الذي يصادف 23 يونيو من كل عام، أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي الدور المحوري للمرأة في المجالات الهندسية، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، وبهذه المناسبة، نظمت الهيئة سلسلة من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية، التي سلطت الضوء على إسهامات المهندسات في تصميم وتنفيذ مشاريع كبرى، ودورهن في دعم الابتكار وقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في اليوم العالمي للمهندسات، نشيد بمهندسات الهيئة في مختلف التخصصات، واللاتي أثبتن كفاءة عالية في قيادة مشاريع الطاقة والمياه»، مشيراً: «إن الإنجازات التي حققناها هي ثمرة جهود فريق متكامل يضم كفاءات نسائية متميزة، فقد أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة، كخبيرات وقائدات ومبتكرات يسهمن في بناء مستقبل أكثر استدامة، حيث توفر هيئة كهرباء ومياه دبي بيئة عمل داعمة وممكنة للمرأة على مختلف المستويات، إذ يعمل فيها 1.946 موظفة في مختلف القطاعات، من بينهن 753 في التخصصات الهندسية والفنية، و452 يشغلن مناصب قيادية وإشرافية، تمثل الإماراتيات نحو 85% من إجمالي الكوادر النسائية في الهيئة».

سد الفجوة

وأشار معالي الطاير إلى أن تقريراً حديثاً صدر عن منظمة اليونسكو بعنوان «سد الفجوة بين الجنسين في مجال العلوم» يشير إلى أن النساء يشكلن حوالي ثلث الباحثين العلميين على الصعيد العالمي، وهي نسبة لم تشهد تغيراً يذكر خلال العقد الماضي، كما تتناقص في المستويات العليا من التسلسل الهرمي العلمي، وفي المقابل، تشكل الإناث أكثر من 50% من الكوادر العاملة في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، جميعهن حاصلات على مؤهلات عليا في التخصصات العلمية والهندسية.

إلى ذلك، أعرب عدد كبير من المهندسات في هيئة كهرباء ومياه دبي عن تقديرهن لبيئة العمل الداعمة التي توفرها الهيئة، لا سيما للمهندسات والعاملات في الوظائف الفنية، كما أشدن بحرص الإدارة العليا للهيئة على تشجيع المرأة العاملة وتمكينها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار والتحول الرقمي.

وقالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي إن الهيئة تقدم نموذجاً يحتذى في دعم المهندسات، حيث تحظى المرأة بفرص متساوية للإبداع والتطور، ليس في المجالات التقنية فحسب، بل في مختلف القطاعات التي تدعم النمو المؤسسي والاستدامة.

وأشارت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار إلى أن الهيئة من أكبر الجهات الحكومية الحاضنة للكفاءات النسائية الهندسية في قطاع الطاقة، إذ تؤمن الإدارة العليا بأهمية تمكين المرأة من المناصب العليا إلى الوظائف الفنية، بما يعزز قدرتها على المشاركة في عملية اتخاذ القرار.

ولفتت فاطمة محمد الجوكر، رئيس اللجنة النسائية في الهيئة إلى أن الهيئة تعمل على تمكين المرأة في مختلف المناصب والقطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، ونحرص من خلال اللجنة النسائية على دعم الموظفات وتعزيز مهاراتهن وتمكينهن من المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع.

مجلس الشباب

وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة: نحرص في مجلس الشباب على إيصال صوت المهندسات الشابات وصقل مهاراتهن، وإشراكهن في استشراف المستقبل. وتعد هذه المناسبة حافزاً لاستقطاب المزيد من الشابات إلى التخصصات الهندسية الحيوية.

وأضافت المهندسة مريم عبد العزيز خانصاحب، مدير - الاستدامة المؤسسية، عضوة اللجنة النسائية في الهيئة: تسهم البيئة الداعمة التي توفرها الهيئة في تحفيز الكوادر النسائية على الابتكار والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجيات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت المهندسة هند المطيري، مدير أول - المنتج المستقل للطاقة وتخطيط الإنتاج: نشهد اليوم تحولاً نوعياً في قطاع الطاقة، ورسالتنا كمهندسات أن نقود هذا التحول بروح الفريق الواحد.

وأكدت المهندسة فاطمة كريم، مهندس أول - العمليات الموقعية أن جهود الهيئة واضحة في تمكين المرأة وإشراكها في المشاريع الرائدة، حيث تؤدي المهندسات دوراً محورياً في قيادة فرق عمل متعددة، بما يعزز التزام الهيئة بتحقيق الكفاءة والمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.

وأشارت المهندسة نوره الحمادي، مهندس أول – الاستدامة إلى استثمار الهيئة في الكفاءات النسائية ومنحهن فرصاً للتطوير، ما يعزز حضورهن في التخصصات الهندسية.