«إسلامية دبي» تطلق «حلقات قرآن الفريج» لتأهيل 100 طالب وطالبة

انسجاماً مع رؤيتها الاستراتيجية «أقرب إلى المجتمع»، وتعزيزاً لقيم التواصل والتمكين الديني في «عام المجتمع 2025»، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي باقة «حلقات قرآن الفريج»، وهي إحدى باقاتها الجديدة ضمن مبادرة «مساجد الفريج»، والتي تهدف إلى دعم ورعاية حلقات تحفيظ القرآن الكريم القائمة حالياً في الأحياء السكنية، لتكون مراكز إشعاع ديني واجتماعي.

وتركز المبادرة على دعم 100 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم منتشرة في 40 منطقة سكنية بإمارة دبي، وذلك لتأهيل 1000 طالب وطالبة لحفظ أجزاء من كتاب الله الكريم، من خلال توفير الإشراف والرعاية والمتابعة المستمرة، وضمان بيئة تعليمية محفزة وآمنة في كل مسجد.

وأوضحت الدائرة أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من التزامها بإيصال رسالة القرآن الكريم إلى كل فريج، وتعزيز دور المساجد بوصفها منارات دينية ومجتمعية متكاملة، مؤكدة أن حلقات التحفيظ هذه تحظى بدعم متواصل من الداعمين وأهل الخير، لضمان استدامة واستمرارية هذه الرسالة المباركة.

وفي هذا السياق، أكد محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين والمسؤول عن المبادرة، أن «حلقات قرآن الفريج» تأتي تجسيداً عملياً لتوجهات الدائرة في دعم حلقات التحفيظ القائمة، وتعزيز دورها في ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة في المجتمع، قائلاً: «إننا نعمل على دعم وتطوير الحلقات القرآنية القائمة بالفعل، لضمان استمراريتها ورفع مستواها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للنشء، بما يعزز الروابط بين المسجد وسكان الفريج، ويسهم في بناء جيل قرآني واعٍ ومتماسك».

وأضاف إن المبادرة تعد فرصة لأهل الخير والداعمين للمساهمة في دعم هذه الحلقات القرآنية ورعايتها، لما لها من أثر بالغ في المجتمع، داعياً الجمهور إلى التفاعل عبر قنوات الدائرة الرسمية لدعم هذه الجهود المباركة.