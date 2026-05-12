520 ألف مستفيد متوقع من حملة أضاحي «دار البر»

أعلنت جمعية دار البر عن انطلاق حملتها السنوية لمشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان «شعيرة ورحمة» بتكلفة إجمالية بلغت 4.8 ملايين درهم، وتهدف الحملة هذا العام إلى توزيع 12269 ألف أضحية، يستفيد منها نحو 520795 مستفيد داخل دولة الإمارات وفي 20 دولة أخرى حول العالم.

وأوضح عبد الله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للجمعية، أن المشروع الخيري والإنساني يأتي استكمالاً لمسيرة الجمعية المستمرة منذ أكثر من 47 عاماً في تقديم الدعم للفئات المحتاجة، مؤكداً أن الجمعية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تلبية احتياجات الأسر المتعففة، وتخفيف معاناتها في موسم عيد الأضحى، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار إلى أن المشروع يشمل العديد من الدول وذلك بالتعاون مع سفارات الدولة، وبالشراكة مع 31 ومؤسسة إنسانية معتمدة في الدول المستفيدة، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع داخل دولة الإمارات.

وقال إن حملة الأضاحي لعام 2026 تشهد إضافة نوعية مهمة تعكس تطوراً ملحوظاً في استراتيجية الجمعية في العمل الإنساني الميداني، وذلك من خلال إطلاق باقات خيرية متكاملة تسهم في توسيع نطاق العطاء وتعزيز كفاءة الوصول إلى المستفيدين.

وأوضح أن هذا التنوع في الباقات يأتي انسجاماً مع رؤية الجمعية الرامية إلى تنويع قنوات الخير وتيسير المشاركة المجتمعية، حيث تضم الحملة باقة «فرحة العيد» التي تشمل الأضحية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب السلة الغذائية وكسوة العيد.