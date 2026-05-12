«البيان».. صوت الوطن والحقيقة

متابعة - قسم المحليات

46 عاماً من التميز والشفافية والسعي لإبراز الحقيقة وتشكيل الوعي العام ومواكبة إنجازات الإمارات، مرت في مسيرة «البيان»، لتدخل عامها السابع والأربعين محملة بطموحات جديدة تعزز مكانتها ومعاييرها المهنية الدقيقة، وتحافظ على الصدارة الإعلامية.

في عيدها الـ46، أكد مسؤولون في دبي أن «البيان» عكست صورة دبي والإمارات نموذجاً عالمياً في جودة الحياة، ونقلت الصورة الحضارية للدولة بمهنية ومسؤولية، كما سلطت الضوء على قصص النجاح الوطنية، مشيرين إلى أنها منصة إعلامية وطنية واكبت نبض المجتمع ورسخت مكانتها عربياً.

تهنئة

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الإعلام يعد شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، ويتجاوز دوره من نقل المعلومة إلى ترسيخ الوعي وتعزيز الشفافية ونقل الحقائق بمهنية ومسؤولية وفي أوقات التحولات والتحديات، يبقى الإعلام الوطني ركيزة للاستقرار ومنصة تعكس تطلعات المجتمع وإنجازاته. وهذا ما جسّدته «البيان» منذ تأسيسها قبل 46 عاماً، من خلال مواكبتها مسيرة دبي الطموحة ورؤيتها المستقبلية بثقة وثبات.

وأضاف: تواصل «البيان» تطوير أدواتها ومنصاتها الإعلامية لتروي قصة نجاح دبي، وستبقى دائماً شريكاً في الإنجازات التي تواصل الإمارة تحقيقها، بطموح لا يعرف المستحيل، بفضل رؤية القيادة الرشيدة.

وقال: رسخت «البيان» مكانة متميزة في منظومة الإعلام الوطني والإقليمي، ويعود الفضل في ذلك إلى أسرة عملها التي أصبحت نموذجاً في الإعلام المسؤول والموثوق.

والذي يتحرى الحقيقة ويحرص على الدقة ويجسّد المهنية والاحترافية عبر التطوير المستمر لمهاراته الفنية والإبداعية والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكية، فهنيئاً لفريق عمل «البيان» في عيدها السادس والأربعين، مع خالص التمنيات لهم بمواصلة رسالتهم الإعلامية الهادفة، وترسيخ مكانة الإعلام الإماراتي من دبي إلى العالم.

وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن مرور 46 عاماً على تأسيس «البيان» يمثل مناسبة تستحق الاحتفاء بمسيرة إعلامية متميزة أسهمت، على مدى أكثر من أربعة عقود ونصف، في مواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة دبي، ونقل الإنجازات التنموية والاقتصادية إلى القرّاء بكل مهنية وموضوعية.

وأشار معاليه إلى أن «البيان» رسخت مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الصحفية في المنطقة، بفضل التزامها بالمعايير المهنية العالية، ودورها الفاعل في توثيق مسيرة التنمية، وتسليط الضوء على المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسية دبي ومكانتها العالمية.

وأضاف أن الدائرة تقدر الدور الإعلامي المسؤول الذي تضطلع به الصحيفة في دعم جهود الجهات الحكومية، ورفع الوعي المجتمعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.واختتم معاليه بتقديم أصدق التهاني إلى أسرة «البيان»، راجياً لها دوام النجاح والتوفيق، ومواصلة رسالتها الإعلامية الوطنية بكل تميز واقتدار.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بخالص التهاني والتبريكات إلى أسرة «البيان»، بمناسبة الذكرى الـ46 لتأسيسها، متمنية للقائمين عليها مزيداً من التألق والنجاح في مسيرتهم الصحفية وهنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، البيان، بمناسبة مرور الذكرى السنوية لتأسيسها، مؤكداً أنهم استطاعوا على مدى عقود ترسيخ مكانتهم منبراً مهنياً، وصوتاً إعلامياً مؤثراً، وشريكاً أساسياً في نقل مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه: «لقد شكلت «البيان» منذ تأسيسها نموذجاً للإعلام المسؤول والواعي، القائم على المهنية والمصداقية والالتزام بقضايا الوطن والمجتمع، وأسهمت عبر رسالتها الإعلامية الهادفة في تعزيز الوعي، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، ومواكبة التحولات الكبرى التي شهدتها الدولة، حتى أصبحت اليوم واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية التي تحظى بثقة القراء والمتابعين داخل الدولة وخارجها».

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أنهم في شرطة دبي، يعتزون بعلاقة التعاون والشراكة الممتدة مع «البيان»، والتي كان لها دور بارز في دعم الرسائل الإعلامية والتوعوية والمجتمعية، ونقل الإنجازات الأمنية والإنسانية والحضارية لشرطة دبي بصورة مهنية، تعكس صورة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار وجودة الحياة.

ونوه بأن «البيان»، وعبر مسيرتها الطويلة، نجحت في مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، من خلال تطوير أدواتها ومنصاتها، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتبني أحدث التقنيات الإعلامية والرقمية.

مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الإعلامية والإدارية والفنية في المؤسسة، والتي كانت على الدوام مثالاً للعطاء والتميز والإبداع، وأسهمت بإخلاص في بناء تجربة إعلامية إماراتية رائدة تحتذى على المستويين الإقليمي والدولي.

تميز

وهنّأ معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، «البيان»، مشيداً بمسيرتها الإعلامية الرائدة ودورها الوطني في مواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، ومتمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح والتميز المهني.

وأكد معاليه أن الصحيفة نجحت، على مدى 46 عاماً، في ترسيخ مكانتها كمنصة إعلامية موثوقة تتمتع بالمهنية والاحترافية والمصداقية، من خلال تغطيتها المتوازنة والشاملة للأحداث والقضايا المحلية والإقليمية والعالمية، ومواكبتها المتواصلة للتحولات والمتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

كما نجحت في توظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية بأسلوب احترافي عزز قدرتها على الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور، ومواكبة التحولات في أنماط استهلاك المحتوى الإعلامي، بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في بناء إعلام وطني متطور قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وقال معاليه: تمكنت الصحيفة منذ انطلاقتها، من بناء نموذج إعلامي متطور يجمع بين المهنية الصحفية والابتكار في أدوات ومنصات النشر، الأمر الذي عزز حضورها وتأثيرها في المشهد الإعلامي المحلي والعربي، ورسّخ ثقة القراء والمتابعين بما تقدمه من محتوى إعلامي رصين يعبر عن نبض المجتمع وتطلعاته، ويواكب في الوقت ذاته الطفرة التقنية المتسارعة في وسائل الإعلام الحديثة.

مشيراً إلى أن الصحيفة تعد شريكاً استراتيجياً مهماً في دعم جهود هيئة الطرق والمواصلات، وتعزيز التواصل مع المجتمع، من خلال دورها الفاعل في نقل الرسائل التنموية، وتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة وجودة الحياة والابتكار.

وأعرب معاليه عن تمنياته للصحيفة، وكوادرها الإعلامية والإدارية بدوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرتها المتميزة في تقديم نموذج إعلامي وطني رائد يعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها المستقبلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أسرة «البيان»، حيث واكبت خلال هذه المسيرة التطورات التنموية الشاملة التي شهدتها إمارة دبي ودولة الإمارات.

ورسخت نهجاً إعلامياً مهنياً يعكس رؤية القيادة الرشيدة ويواكب تطلعات المجتمع واستطاعت الصحيفة، بما تقدمه من محتوى نوعي موثوق وتحليلات استشرافية رصينة، أن تعزز مكانتها منصة إعلامية رائدة تتسم بالمصداقية والعمق والموضوعية.

وتعكس نبض المجتمع وروح العصر، وتسهم في تعزيز ثقافة الحوار البنّاء ودعم مسيرة التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام والاقتصاد والمعرفة.

وأضاف: نثمّن الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمعنا مع «البيان»، ودورها الفاعل في تسليط الضوء على جهود الهيئة ومبادراتها الطموحة، ولا سيما في مجالات الاستدامة، والتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، وتطوير بنية تحتية ذكية ومتقدمة تدعم الخطط العمرانية والاقتصادية للإمارة.

ونتطلع إلى مواصلة تطوير شراكتنا الاستراتيجية، إذ نؤمن بأهمية الإعلام الوطني كشريك رئيس في دعم جهود تسريع تحقيق الحياد الكربوني، وترسيخ نموذج دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.

وتابع: أتمنى لأسرة «البيان» دوام التوفيق والريادة، ومواصلة رسالتها الإعلامية الهادفة، ودعم جهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في دبي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وسعادة المواطنين والمقيمين والزائرين، وترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

الوعي المجتمعي

وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي أن «البيان» شكلت على مدى عقود منصة إعلامية وطنية رائدة، أسهمت على مدار 46 عاماً منذ تأسيسها، في ترسيخ الوعي المجتمعي، ونقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات وإمارة دبي بلغة مهنية ومسؤولة، مواكبةً مسيرة التنمية والتحولات الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وتابع مدير عام بلدية دبي: «نثمن في ذكرى تأسيسها دورها المحوري كشريك استراتيجي في دعم الرسائل التنموية وتعزيز ثقافة المعرفة والشفافية، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء إعلام وطني مؤثر يستشرف المستقبل ويواكب طموحات دبي العالمية».

واختتم: «نؤكد في بلدية دبي اعتزازنا بهذه الشراكة الممتدة مع «البيان»، والتي أسهمت في إبراز المشاريع والمبادرات النوعية التي تعزز جودة الحياة واستدامة المدن، وترشّح مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الأكثر تطوراً وابتكاراً واستدامة».

نموذج للالتزام

وهنأ الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، «البيان»، وقال إن هذه المؤسسة الإعلامية أثبتت عبر مسيرتها أنها نموذج للالتزام والموثوقية والمهنية.

وأضاف: شكّلت «البيان» منذ انطلاقتها صوتاً وطنياً رصيناً يواكب تطلعات الدولة ويعكس رؤيتها، كما أسهمت بجهودها في ترسيخ إعلام مسؤول يضع الحقيقة في مقدمة أولوياته.

وتمنى المدير العام لهيئة الصحة في دبي لأسرة «البيان» مزيداً من النجاح والازدهار، وأن تواصل دورها الريادي في خدمة المجتمع وتعزيز المشهد الإعلامي في دولة الإمارات.

وأكد حمد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن البيان تمثل نموذجاً للإعلام المسؤول الذي ينقل الرسالة الوطنية بموضوعية، ويرسخ المعرفة والوعي الإيجابي بين الناس.

وأضاف: «لقد كان لهذه الصحيفة الغراء مسيرة حافلة وممتدة، حيث واكبت مسيرة دبي والإمارات منذ البدايات، وكانت شريكاً في نقل قصة النهضة والتنمية إلى المجتمع والعالم.

فمنذ انطلاقتها قبل 46 عاماً، حضرت «البيان» في قلب التحولات الاقتصادية والتنموية والمعرفية التي شهدتها دبي، وأسهمت بدور فاعل في ترسيخ الوعي، ونشر المعرفة، وتعزيز الثقة بمسيرة الوطن وإنجازاته».

وتابع: «لقد كانت الصحيفة شاهداً حياً على مراحل بناء الاقتصاد الحديث في دبي، وداعمة لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد والابتكار والمعرفة.

كما نجحت عبر مسيرتها في تطوير أدواتها ومنصاتها الإعلامية بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، محافظةً على رسالتها المهنية ودورها التنويري في خدمة المجتمع».

مسيرة حافلة

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الذكرى الـ46 لتأسيس «البيان» تمثل مناسبة وطنية وإعلامية بارزة، تعكس مسيرة حافلة بالعطاء والتميز المهني، جسدت خلالها «البيان» مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسهمت في نقل صورة دبي الحضارية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للنجاح والابتكار وجودة الحياة.

وقالت معاليها: «نجحت «البيان» على مدى عقود في ترسيخ حضورها منصة إعلامية رائدة، تجمع بين المهنية والمصداقية والقدرة على مواكبة المتغيرات، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً، كما لعبت دوراً محورياً في تعزيز الوعي الوطني وإبراز المنجزات التنموية، التي حققتها الدولة في مختلف المجالات».

وأضافت معاليها: «نثمن الدور الوطني والمجتمعي، الذي تقوم به «البيان» في تسليط الضوء على المبادرات التنموية والإنسانية، وتعزيز الهوية الوطنية وقيم التلاحم المجتمعي، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، بما يعكس رسالة الإعلام الوطني شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل».

واختتمت معاليها بالتأكيد على أهمية استمرار مسيرة البيان الإعلامية الرائدة، ومواصلة إسهاماتها في دعم مسيرة التنمية واستشراف المستقبل، بما يعكس طموحات دبي ودولة الإمارات خلال العقود المقبلة.

وقالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: شكّلت «البيان» على مدى 46 عاماً نموذجاً للإعلام الوطني المهني، وأسهمت بدور فاعل في نقل نبض المجتمع وتوثيق مسيرة التنمية في الدولة بكل مصداقية وموضوعية.

وأضافت: نهنئ «البيان» بهذه المناسبة، ونحتفي اليوم بمنصة إعلامية وطنية رائدة واكبت مختلف الأحداث والقضايا بمهنية عالية، ورسمت صورة الواقع بموضوعية.

ونقلت تطلعات الإنسان وقضاياه بصدق وإخلاص في مختلف ميادين العمل والحياة، ونجحت في ترسيخ مكانتها منصة إعلامية موثوقة تواكب نهضة الوطن ومسيرته نحو التنمية الشاملة، حتى أصبحت إحدى العلامات البارزة في منظومة الإعلام العربي. نثمّن جهود فريق العمل، ونتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والريادة الإعلامية، ومواصلة الإسهام في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للوطن.

صرح إعلامي

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: على مدار عقود استطاعت البيان أن تكون الصرح الإعلامي الرصين والأمين في توثيق مسارات النهضة الشاملة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات.

وأن تدوّن بوعي ومهنية واحترافية قصصاً من النجاحات والإنجازات الملهمة، وأن تسلط الضوء على التجارب الرائدة التي صنعت عنوان التميز في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.

ملتزمةً في ذلك كله بنهج راسخ في مصداقية الكلمة وأمانتها، وموضوعية الطرح ودقته، وسمو الرسالة ووضوحها، لتجسد نموذجاً رائداً للعمل الإعلامي الذي يضعها بكل استحقاق على خارطة التميز المهني عربيّاً وإقليميّاً.

وأضاف مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: لقد نهضت البيان منذ تأسيسها بمسؤوليتها الوطنية في تعزيز الوعي المجتمعي، واستطاعت بكل جدارة أن تكون جزءاً أصيلاً من الحفاظ على الهوية الإماراتية وثوابتها الراسخة.

وأن تبني جسوراً من الثقة العميقة لدى قرائها، ما منحها قدرة على المشاركة المؤثرة في ترسيخ القيم الحضارية للدولة، وأن تكون أداة فاعلة في توجيه الطاقات نحو المزيد من البناء والعطاء لكل ما فيه خير الوطن ونهضته، حريصةً في كل ذلك على أن تواكب خطابها الإعلامي بكل أدوات الإعلام الجديد ومنصاته التفاعلية، ومستجيبةً لتطورات التجربة الإعلامية الرقمية، لتصل برسالتها إلى مختلف الثقافات، ولتواصل مسيرتها الممتدة في خدمة الوطن.

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن «البيان» تُعد منبراً وطنياً مؤثراً، وتتميز بمسيرة مهنية وإعلامية طويلة سعت خلالها إلى مواكبة التحولات المتسارعة، وتسليط الضوء على ما حققته دبي والإمارات من إنجازات نوعية في مختلف المجالات. وقالت:

«على مدى 46 عاماً حافظت البيان على قوة حضورها على الساحة الإعلامية، وأسهمت عبر محتواها المتنوع وتقاريرها المتنوعة وتغطياتها الغنية في دعم مسيرة البناء والتطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الدولة، ما جعل منها نموذجاً رائداً للعمل الإعلامي القادر على نقل نبض المجتمع والتعبير عنه بمصداقية ومهنية عالية»، مشيرة إلى أن نجاح الصحيفة في تحقيق التوازن بين الإعلام التقليدي والرقمي عزز مكانتها على الخريطة الإعلامية المحلية والإقليمية.

وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: نهنئ أسرة البيان، حيث نجحت على مدى عقود في ترسيخ مكانتها منصة إعلامية وطنية رائدة، أسهمت بمهنية وموضوعية في نقل الحقيقة، ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الطبي.

وأضاف: نثمّن الدور المحوري الذي تؤديه «البيان» في دعم الرسالة الإعلامية الهادفة، ودورها في تعزيز الإعلام العلمي وإثراء المحتوى الطبي، بما يعكس التزامها بقيم المسؤولية المهنية، وإسهامها في تعزيز الوعي الصحي في المجتمع. ونتطلع إلى مواصلة التعاون البنّاء معها بما يخدم ويدعم جهود الارتقاء بصحة الإنسان.

وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي: نجحت البيان على مدار مسيرتها المهنية في ترسيخ نموذج إعلامي وطني يتمتع بالمصداقية والعمق، وأسهمت بدور فاعل في مواكبة التحولات التنموية والمؤسسية التي تشهدها دبي ودولة الإمارات.

وفي ظل المشهد الإعلامي المتسارع، تواصل «البيان» أداء رسالتها بمهنية عالية، عبر تقديم محتوى يعزز الوعي، ويدعم ثقافة المسؤولية والشفافية، ويواكب تطلعات المستقبل.

وأضاف: «نثمّن في جهاز الرقابة المالية بدبي هذا الدور المحوري للإعلام الوطني كشريك في ترسيخ قيم الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما يسهم في دعم مسيرة التميز الحكومي وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العمل المؤسسي في الإمارة».

وتقدم خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، بأطيب التهاني إلى «البيان» بمناسبة مرور ستة وأربعين عاماً على مسيرتها الحافلة بالعطاء، ودورها البارز في مواكبة الإنجازات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الميادين.

وقال لقد كانت «البيان» طوال هذه السنوات حاضرة في نقل قصص النجاح الوطنية، وتسليط الضوء على مسيرة التنمية الشاملة التي أرستها القيادة الرشيدة، لتشكل نموذجاً إعلامياً يعكس مكانة الإمارات وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، متمنياً لها مزيداً من التألق في أداء رسالتها الإعلامية بكل احترافية وتميز.

وهنأت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة «البيان» بمناسبة الذكرى الـ46 لانطلاقها، مشيدةً بمسيرتها الإعلامية الرائدة ودورها التنويري المؤثر في المشهد الإعلامي المحلي والعربي، وما رسخته على مدى عقود من قيم المصداقية والمهنية والموضوعية في التناول الخبري والتحليلي، فضلاً عن إسهامها المعرفي والثقافي المتميز.

وأكدت أن «البيان» واكبت، بحسها الوطني ومهنيتها العالية، مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في دولة الإمارات، وكانت شاهداً على الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية الكبرى في مختلف القطاعات.

والتي أسهمت في ازدهار الدولة وترسيخ مكانتها العالمية. وثمّنت نعيمة أهلي دعم صحيفة «البيان» لمبادرات وبرامج مؤسسة دبي للمرأة على مدار السنوات الماضية، من خلال تسليط الضوء على جهود المؤسسة ورسالتها الهادفة إلى دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد دور المرأة كشريك رئيس في التنمية.

