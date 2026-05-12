مديرون في الشارقة ورأس الخيمة: «البيان» ذاكرة وطن نابضة بالحياة

متابعة - أحمد أبوالفتوح وريد السويدي

أكد مسؤولون أن «البيان» شكلت ذاكرة وطن نابضة بالحياة، وحملت رسالة إعلامية مهنية رسخت مكانة رائدة في القطاع الإعلامي على المستويين المحلي والإقليمي، وباتت تشكل نموذجاً للإعلام الإماراتي المسؤول والمتزن.

وتواصلت عمليات التطوير والتحديث في الصحيفة شكلاً ومضموناً بالتزامن مع مواكبة أحدث التقنيات لتعزيز تفوقها في فضاء الإعلام الرقمي، في إطار استراتيجية مدروسة للمواءمة بين الرقمي والورقي، ومواكبة المستجدات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الإعلامي.

وأكد عدد من مديري الدوائر المحلية في إمارة رأس الخيمة، الدور الإعلامي البارز لصحيفة «البيان»، مشيرين إلى مكانتها كمنبر وطني راسخ أسهم على مدى عقود في توثيق مسيرة التنمية في دولة الإمارات، ومواكبة إنجازاتها المتواصلة، ونقل صورتها بمهنية عالية ومصداقية ثابتة.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، إن «البيان» اسم على مسمى يطابق الحقيقة منذ نشأتها وبدايات انتشارها في الأوساط الشعبية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومارست عملها باحترافية تامة من خلال رسالتها الإعلامية.

وبقيت على الدوام منبراً موثوقاً للأخبار الدقيقة، وملاذاً آمناً للكلمة الصادقة. مؤكداً ارتباطه الشخصي والوجداني بها منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، حين زار مقر الصحيفة ضمن رحلة مدرسية نظمتها مدرسة رأس الخيمة الثانوية، وهي الزيارة التي تركت أثراً عميقاً في ذاكرته.

وأضاف أنه ومنذ ذلك الوقت يحرص على متابعة الصحيفة بشكل يومي ومنتظم، لما تمثله من مصدر مهم للمعرفة والاطلاع، موجهاً التهنئة إلى أسرة «البيان» ومتمنياً لها دوام التألق والتميز والنجاح في أداء رسالتها الإعلامية والوطنية.

مهنية

وأوضح منذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن الصحيفة شكّلت مرآة حقيقية للتوجه الوطني في دولة الإمارات، وتميزت برصانتها المهنية ومصداقيتها العالية في نقل الحقيقة، ما جعلها إحدى أبرز المنصات الإعلامية المؤثرة على مستوى الدولة.

وأكد أن «البيان» لعبت دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية والتطور، من خلال تسليط الضوء على النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، بما يعزز من حضورها كشريك إعلامي فاعل في دعم القضايا الوطنية والتنموية، مشيراً إلى دورها في إبراز المنجزات التنموية ومواكبة التطور الاقتصادي والعمراني، وأهمية الإعلام المسؤول في تعزيز الوعي المجتمعي ومواكبة الطموحات التنموية.

إنجازات

وأكد خالد بن فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن «البيان» واكبت مختلف إنجازات دولة الإمارات عبر مسيرتها الحافلة، وأسهمت في تسليط الضوء على مسارات التقدم في شتى الميادين، وظلت نموذجاً للإعلام الملتزم والصحافة الهادفة التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة وتدعم رؤيتها التنموية.

وأشار إلى أن «البيان» أسهمت في إضاءة الطريق أمام مختلف القطاعات لمواصلة الإنجاز وتجاوز التحديات، بما يعزز من استمرارية مسيرة التطور، لافتاً إلى دورها في دعم الطموحات الوطنية ومواكبة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات في صدارة الدول عالمياً، عبر تعزيز مسار التنمية المستدامة.

رسالة

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن «البيان» رسّخت على مدى 46 عاماً، مكانتها منصة إعلامية وطنية رائدة، واكبت سيرة الدولة وإنجازاتها التنموية والحضارية، وأسهمت بدور فاعل في تعزيز الوعي المجتمعي ونقل الرسالة الإعلامية بمهنية ومصداقية عالية.

وأشادت بالدور الإعلامي والتوعوي الذي اضطلعت به باعتبارها شريكاً إعلامياً داعماً لمختلف المبادرات والبرامج المجتمعية والأمنية، ما أسهم في تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين في نشر الرسائل التوعوية وترسيخ قيم الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع.

وأشارت إلى أن الأعوام الـ46 تمثل رحلة حافلة بالعطاء والتميز الإعلامي، نجحت خلالها الصحيفة في مواكبة المتغيرات والتحولات الإعلامية، مع حفاظها على رسالتها الهادفة ودورها الريادي في دعم قضايا المجتمع وتعزيز الشراكة الإعلامية مع مختلف المؤسسات الوطنية، داعيةً إلى مزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها الإعلامية.

من جهته أكد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن صحيفة «البيان» نجحت على مدى 46 عاماً في ترسيخ مكانتها كمنبر إعلامي وطني رافق مسيرة الإنجازات والتنمية في دولة الإمارات، وأسهم في نشر الوعي وتعزيز الفكر المسؤول.

وأشار إلى أن «البيان» لم تكن مجرد صحيفة، بل شكلت ذاكرة وطن نابضة بالحياة، حملت رسالة إعلامية مهنية، وواكبت مختلف التحولات والنجاحات التي شهدتها الدولة، محافظة على حضورها وتأثيرها عبر العقود.

ريادة

من جانبه، أكد أحمد محمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن «البيان» تُعد من الصحف الرائدة في عكس مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وإبراز المشاريع التنموية الكبرى إعلامياً، الأمر الذي أسهم في دعم الترويج للاستثمار المحلي وتعزيز مكانة الإمارات الاقتصادية والتنموية.