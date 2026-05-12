محمد المر: «البيان »الصوت الرصين

قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة العيد الـ46 لـ«البيان»: «شكلت صحيفة «البيان» منذ تأسيسها ركيزة أساسية في المشهد الإعلامي الوطني، وصوتاً يعكس مسيرة الدولة ونهضتها الشاملة، ويواكب تطوراتها المتسارعة بروح مهنية رصينة تقوم على الدقة والموضوعية والالتزام بالرسالة الإعلامية المسؤولة، ما عزز حضورها منصة إعلامية موثوقة في خدمة الوطن والمجتمع».

وتابع معاليه: «وعلى امتداد أكثر من أربعة عقود، أسهمت الصحيفة في صياغة وعي مجتمعي متقدم، وترسيخ مفاهيم الأمن والاستقرار، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، إلى جانب دورها في مواكبة التحولات التنموية، بما يعكس عمق التجربة الإماراتية في البناء والتحديث ويؤكد تكامل الإعلام مع مسيرة التنمية».

وأوضح معاليه «أن صحيفة «البيان» برزت كشريك معرفي وثقافي فاعل في مسيرة النهضة، من خلال إسهامها في دعم قضايا التنمية والفكر والمعرفة، وتعزيز حضورها كقيمة محورية في بناء الإنسان والمجتمع، وترسيخ دور الإعلام في نقل المعرفة وصناعة الوعي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في جعل المعرفة أساساً للتقدم، وتعزيز مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الريادة والابتكار».