"طرق دبي" تضيف 4 مناطق جديدة إلى خدمة "حافلات تحت الطلب"

أضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4 مناطق جديدة إلى خدمة: (حافلات تحت الطلب) شملت: (القصيص، ومدينة جميرا الدائرية، والورقاء، ومجمّع دبي للاستثمار)، في خطوة تظهر التزامها المستمر بتطوير منظومة النقل الجماعي الذكية المتكاملة التي تدعم التنقّل السهل والمستدام. ويؤكد هذا النمو المتسارع ثقة المتعاملين بكفاءة الخدمة المقدمة من الهيئة، واعتمادها خياراً موثوقاً به للتنقّل اليومي.

ويأتي هذا التوسّع لأربع مناطق جديدة في الإمارة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز حلول (الميل الأول والأخير)، من خلال توفير وسائل نقل مرنة، تربط بين المناطق السكنية، ومحطات النقل العام، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي، لترسيخ ريادتها العالمية في مجال التنقّل السهل والمستدام.

وأصبحت الخدمة تغطي حالياً 17 منطقة في إمارة دبي، عبر أسطول مكوّن من 49 حافلة، في مؤشر واضح على التوسّع المتسارع، واستجابة الهيئة للنمو السكاني، والطلب المتزايد على حلول التنقّل المرن، حيث تغطي الخدمة 14 منطقة قبل التوسّع، وهي: البرشاء، والنهدة، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، والرقة، وبور سعيد، والخليج التجاري، ووسط المدينة، وعود ميثاء، والكرامة، وبرشا هايتس، والمنخول، ومركز دبي المالي العالمي.

وقد سجّلت الخدمة أداءً لافتاً خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الركاب 984,929 راكباً مقارنة بـ 417,315 راكباً عام 2024، محققة زيادة قدرها 567,614 راكباً، وبنسبة نمو تصل إلى نحو 136%. وتعتمد الخدمة على نموذج تشغيلي مبتكر يتيح الحجز المسبق عبر التطبيق الذكي: (Dubai Bus on Demand)، حيث يمكن للمتعاملين تحديد نقطة الانطلاق والوجهة بسهولة، والحصول على وسيلة نقل خلال وقت قصير.

وتُشغَّل الخدمة عبر حافلات صغيرة تعمل وفق الطلب الفعلي، دون التقيد بمسارات ثابتة، وهو ما يسهم في تقليل زمن الانتظار، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين رحلة المستخدم، كما تجسّد الخدمة التزام الهيئة بتبنّي أحدث الحلول الرقمية، وتعزيز التحوّل الذكي في قطاع النقل، كما تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، إلى جانب دعم التكامل مع شبكة النقل الجماعي، بما يشمل مترو دبي، وحافلات النقل العام.

وتؤدي الخدمة دوراً محورياً في دعم استراتيجية الميل الأول والأخير، من خلال تسهيل الوصول إلى مراكز الأعمال، ومحطات النقل، بما يشجع على استخدام وسائل النقل الجماعي، ويرفع من كفاءة التنقّل في الإمارة. وتـُقدم مقابل تعرفة مرنة ومناسبة تبلغ 5 دراهم للرحلة الواحدة و4 دراهم لكل راكب إضافي، مع إمكانية المشاركة بالرحلات، وهو ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف على المستخدمين.

وتوفر الهيئة عروضاً ترويجية خلال مراحل الإطلاق، تشمل رحلات مجانية لفترة محدودة، بهدف تشجيع الجمهور على تجربة الخدمة. وستشهد المرحلة المقبلة توسّعاً مدروساً في مناطق جديدة، إلى جانب تطوير النموذج التشغيلي وهيكل التعرفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والاستدامة المالية، وتعزيز مكانة الخدمة ركيزةً أساسيةً ضمن منظومة النقل الذكي في دبي.