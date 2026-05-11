دورة توعوية حول جرائم الاتجار بالبشر العابرة للحدود

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دورة «التحقيقات الجنائية الحديثة لمكافحة الاتجار بالبشر»، للضباط وضباط الصف، والأفراد العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من الدوائر الحكومية المختصة.

وافتتح الدورة نيابة عن العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد سعيد السبوسي، حيث رحب بالمشاركين، مؤكداً أن الدورة التي تمتد على مدار يومين تهدف إلى تعزيز الوعي بجريمة الاتجار بالبشر العابرة للحدود الدولية، والتحقيقات التي ترتبط بها، خاصة في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها العصر في مختلف المجالات سواء التكنولوجية أو التقنية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأوضح العقيد السبوسي أن هذه الدورة تأتي في إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة.

قدم الدورة الدكتور عبدالكريم محمد البلوشي، حيث تطرق إلى محاور مهمة تُعنى بعمل المحققين في هذا النوع من الجرائم، واستعرض تاريخ هذه الجريمة التي تُعد من أشد الجرائم انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتستغل الضحايا لأغراض الاستغلال، والعمل القسري، والتسول، وتجارة الأعضاء، وغيرها من الأشكال الوحشية.

كما تطرق إلى التشريعات والقوانين الخاصة بالاتجار بالبشر، واستراتيجية دولة الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر، و«المصلحة في تجريم أفعال الاتجار بالبشر»، و«التعريف بجرائم الاتجار بالبشر وأقسامها وأسباب الجريمة»، إضافة لمحاور أخرى ذات صلة.