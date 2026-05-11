دورة توعوية حول جرائم الاتجار بالبشر العابرة للحدود

وأوضح العقيد السبوسي أن هذه الدورة تأتي في إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة.
قدم الدورة الدكتور عبدالكريم محمد البلوشي، حيث تطرق إلى محاور مهمة تُعنى بعمل المحققين في هذا النوع من الجرائم، واستعرض تاريخ هذه الجريمة التي تُعد من أشد الجرائم انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتستغل الضحايا لأغراض الاستغلال، والعمل القسري، والتسول، وتجارة الأعضاء، وغيرها من الأشكال الوحشية.
كما تطرق إلى التشريعات والقوانين الخاصة بالاتجار بالبشر، واستراتيجية دولة الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر، و«المصلحة في تجريم أفعال الاتجار بالبشر»، و«التعريف بجرائم الاتجار بالبشر وأقسامها وأسباب الجريمة»، إضافة لمحاور أخرى ذات صلة.