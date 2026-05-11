مسؤولون: صرح إعلامي وطني واكب مسيرة نهضة الإمارات

هنأ مسؤولون صحيفة «البيان» بمناسبة مرور 46 عاماً على تأسيسها مشيدين بما تقدمه من محتوى مهني رصين باعتبارها صرحاً إعلامياً وطنياً واكب مسيرة نهضة الدولة وعزز الوعي المجتمعي ورسخ مفاهيم الأمن والاستقرار.

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن صحيفة «البيان»، تمثل صرحاً إعلامياً وطنياً واكب مسيرة نهضة دولة الإمارات على مدى 46 عاماً من المصداقية والتميز المهني.

وأوضح أن «البيان» انطلقت من دبي إلى العالم حاملة لواء العمل الوطني الوحدوي والحضاري، ومواكبة لإنجازات الدولة منذ أكثر من أربعة عقود، مشيراً إلى أنها كانت وما زالت باكورة العمل الصحفي الملتزم، ومنارة تعكس ثقافة شعب الإمارات المتسامح وتقاليده الأصيلة في مختلف المحافل.

وهنأ المطروشي أسرة تحرير «البيان» بهذه المناسبة، وبإرثها الإعلامي العريق وتطورها الرقمي المشرف، متمنياً لها دوام الريادة والإبداع في خدمة رسالة الوطن الإعلامية، وتعزيز مكانة الإمارات عالمياً.

وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أسرة «البيان»، إدارةً وكوادر إعلامية وفنية، بمناسبة مرور ستة وأربعين عاماً على تأسيس هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية العريقة، التي استطاعت على مدى عقود أن ترسّخ مكانتها كواحدة من أبرز المنارات الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وأوضح أن «البيان» شكلت نموذجاً رائداً للإعلام الوطني المسؤول، بما تقدمه من محتوى مهني رصين يجمع بين المصداقية والموضوعية، والقدرة على مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، إلى جانب دورها المؤثر في صناعة الوعي ونقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات إلى العالم.

وتابع: على امتداد مسيرتها، كانت جريدة «البيان» شاهداً على الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة الإمارات وإمارة دبي، وشريكاً حقيقياً في توثيق قصة الوطن ونقل نجاحاته التنموية والاقتصادية، من خلال تغطية إعلامية متوازنة تعكس قيم الدولة ورؤيتها الطموحة، وتسهم في ترسيخ ثقافة المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأضاف: أسهمت «البيان»، من خلال رسالتها المهنية ودورها الإعلامي الرائد، في دعم توجهات العمل الحكومي، وترسيخ مفاهيم الابتكار والتميز والريادة، وكانت منصة موثوقة لنقل النجاحات والتجارب الملهمة التي تجسد مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد والتنمية المستدامة.

إعلام واعٍ

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، أن صحيفة «البيان» اضطلعت بدور وطني محوري في دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ منظومة الأمن الشامل، مشيراً إلى أن الإعلام الواعي يعد شريكاً أساسياً للعمل الأمني.

وقال: تمثل «البيان» صوتاً إعلامياً مسؤولاً، أسهم بطرح مهني ومتزن في دعم قضايا الوطن، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الأمن والاستقرار، بما ينعكس إيجاباً على حماية المنجزات الوطنية وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات.

وأضاف أن التناول الإعلامي الرصين الذي تلتزم به الصحيفة أسهم في دعم الجهود الأمنية، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون والمسؤولية المجتمعية، وتكامل الأدوار بين الإعلام والمؤسسات الأمنية، بما يخدم مصلحة المجتمع، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع آمن ومستقر ينعم بجودة الحياة.

ورفع العميد علي الطنيجي مدير الدفاع المدني بالفجيرة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أسرة صحيفة «البيان» بمناسبة عيدها السادس والأربعين، مؤكداً أن الصحيفة تمثل نموذجاً راسخاً للإعلام الوطني المسؤول الذي يضع سلامة المجتمع في مقدمة أولوياته.

وقال: أسهمت صحيفة «البيان» على مدى مسيرتها الإعلامية في تعزيز ثقافة السلامة والوقاية، من خلال رسالتها الهادفة وتناولها المهني للقضايا المجتمعية، بما يدعم جهود الجهات المعنية في نشر الوعي والتوعية بأسس الأمن، والسلامة، وحماية الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن الطرح الإعلامي الواعي الذي تتبناه صحيفة «البيان» كان له دور فاعل في إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الشراكة بين وسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستدامة التنموية في دولة الإمارات.

ووجه محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، تهنئة إلى أسرة الصحيفة بمناسبة احتفاء «البيان» بعيدها السادس والأربعين، مشيداً بمسيرتها الإعلامية الحافلة بالعطاء والتميز.

وقال: تمثل صحيفة «البيان» نموذجاً رائداً للإعلام الوطني المسؤول، الذي واكب مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وأسهم بكفاءة ومهنية في نقل رؤية القيادة الرشيدة وتسليط الضوء على منجزات الوطن في مختلف المجالات.

وأكد أن «البيان» استطاعت ترسيخ مكانتها كمنبر إعلامي موثوق، يلتزم بالدقة والمصداقية، ويعكس صورة مشرقة عن دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم القيم الوطنية، بما يجعلها شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتقدم.

نموذج للإعلام

وأكد المهندس محمد الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أن صحيفة «البيان» تمثل نموذجاً للإعلام الوطني المسؤول، الذي نجح على مدى أكثر من أربعة عقود في ترسيخ قيم المهنية والمصداقية، وقال: شكلت «البيان» منذ انطلاقتها منبراً إعلامياً رصيناً، واكبت من خلاله مسيرة الاتحاد والتنمية، وأسهمت في نقل صوت الإمارات ورؤيتها الحضارية إلى العالم، بما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، ويعكس مكانة الدولة المتقدمة في مختلف المجالات.

وهنأ المهندس علي قاسم مدير عام الموارد الطبيعية بالفجيرة، أسرة «البيان» بهذه المناسبة، مشيداً بدورها الإعلامي.

وأعربت أصيلة المعلا مدير هيئة الفجيرة للبيئة، عن اعتزازها بالدور الريادي لصحيفة «البيان»، مؤكدة أنها مدرسة إعلامية متميزة، وقالت: نجحت «البيان» على مدار 46 عاماً في ترسيخ حضورها كمنصة إعلامية موثوقة، تضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياتها، وتسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز ثقافة الحوار والمعرفة في المجتمع.

وأشار الدكتور سليمان الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز، أن «البيان» نجحت في ترسيخ ثقافة التميز الإعلامي، وقال: تجسد صحيفة «البيان» على مدار 46 عاماً نموذجاً متقدماً للإعلام الذي يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويدعم مسيرة التميز والابتكار، ويسهم في نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي بما يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات.