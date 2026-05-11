« البيان » شريك في تطوير الحركة الرياضية

أكد مسؤولون وخبراء في الرياضة أن صحيفة «البيان» تمثل نموذجاً رائداً للإعلام المهني المسؤول، مشيرين إلى أن مسيرتهم الممتدة لعقود جعلتهم شهوداً على أهم التحولات والإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات في مختلف المجالات، وكانت الصحيفة الغراء ضمن تلك المنظومة.

وأوضح المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، أن «البيان» استطاعت عبر تغطياتها المتنوعة في الرياضة والثقافة والفنون والشأن المجتمعي أن تحافظ على حضورها القوي ومصداقيتها لدى القراء، بفضل التزامها بالموضوعية ومواكبتها المستمرة للتطورات المحلية والعالمية.

وأضاف أن الصحيفة أدت دوراً بارزاً في دعم الحركة الرياضية الإماراتية، من خلال تسليط الضوء على الإنجازات والبطولات والكوادر الوطنية، إلى جانب اهتمامها بإبراز قصص النجاح التي تعكس تطور الرياضة في الدولة.

كما أكد صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة، أن «البيان» نجحت خلال مسيرتها الطويلة في تكريس مكانتها المرموقة على الساحتين المحلية والعربية، مشيراً إلى أن الصحيفة تمتلك حضوراً قوياً ومؤثراً في المشهد الإعلامي الإقليمي، بفضل ما تتمتع به من احترافية ومصداقية وقدرة على مواكبة المتغيرات المتلاحقة في قطاع الإعلام.

وقال تهلك إن الصحيفة أدت دوراً محورياً في نقل صورة النهضة الإماراتية إلى القراء داخل الدولة وخارجها، عبر تغطياتها المتواصلة للإنجازات التي حققتها الإمارات في شتى القطاعات، مضيفاً أن «البيان» استطاعت أن تكون شاهداً على مسيرة التنمية والتحديث التي شهدتها الدولة منذ تأسيسها، وأن تترجم في مضمونها التحريري رؤى القيادة الرشيدة وخط التميز الذي انتهجته الإمارات في مختلف المجالات.

من جهته، قدم عبدالله الدرمكي، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أسرة صحيفة «البيان» بمناسبة ذكرى تأسيسها، مشيداً بالدور الإعلامي الكبير الذي أدته الصحيفة في دعم وتطوير الحركة الرياضية في الدولة على مدار عقود.

وأكد الدرمكي أن «البيان» شكلت على الدوام صوتاً مهماً لمختلف الألعاب الرياضية، خصوصاً تلك التي لا تحظى بالزخم الإعلامي الكافي مقارنة بكرة القدم، مشيراً إلى أنها نجحت في تسليط الضوء على قضاياها وهمومها بشكل مهني ومسؤول.

بدوره، قدّم الأكاديمي والباحث الرياضي الدكتور موسى عباس تهانيه وتبريكاته إلى أسرة صحيفة «البيان» بمناسبة ذكرى تأسيسها، مشيداً بمسيرتها الإعلامية التي وصفها بالمتميزة والممتدة في خدمة الوطن والمجتمع بمهنية وشفافية عالية.

وأكد أن «البيان» تمثل إحدى المنصات الإعلامية الوطنية الرائدة التي نجحت في مواكبة التحولات المتسارعة في عالم الإعلام، عبر تطوير أدواتها وأساليبها بما يتماشى مع متطلبات الإعلام الحديث، مع الحفاظ على رسالتها الصحفية الهادفة.

وهنّأ جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، «البيان» بذكرى تأسيسها، مؤكداً أنها كانت وما زالت وستظل واحدة من كبرى المؤسسات الصحفية في الإمارات والمنطقة والعالم العربي، خصوصاً أنها عكست بصدق ومهنية المسيرة التنموية لدولة الإمارات في كل المجالات، وواكبت كل مراحل التطور بالرغبة والشغف والتقدم نفسه مع التمسك بثوابت العمل الإعلامي وأساساته.

وقال أحمد علي الحمادي، مستشار وحكم دولي في الفروسية: «نستذكر في الذكرى السادسة والأربعين لتأسيس صحيفة «البيان» بكل تقدير الدور الإعلامي الكبير الذي قامت به على مدى عقود، ليس فقط بوصفها منصة إعلامية رائدة، بل بوصفها شريكاً حقيقياً في دعم الرياضة الإماراتية والفروسية بشكل خاص منذ البدايات الأولى، فقد كانت «البيان» حاضرة دائماً على طاولتنا كصحيفة يومية منذ نشأتنا، ورافقت جيلاً كاملاً من الرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي، وأسهمت في توثيق مراحل التطور والنجاحات التي شهدتها دولة الإمارات في مختلف المجالات الرياضية».

وأشاد عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، بالدور الإعلامي الذي يقدمه «البيان الرياضي» في دعم الحركة الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً إسهام الصحيفة في تسليط الضوء على إنجازات نادي خورفكان للمعاقين ورياضة أصحاب الهمم، من خلال تغطياتها المهنية ومتابعتها المستمرة للفعاليات والبطولات المختلفة.