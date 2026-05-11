مسؤولون: « البيان » واكبت إنجازات الإمارات بحرفية عالية

أكد مسؤولون ومديرو دوائر اقتصادية أن احتفاء صحيفة «البيان» بعيدها الـ46 يمثل احتفاء بمسيرة وطن استطاع أن يرسخ مكانته التنموية والحضارية على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرين إلى أن الصحيفة أدت، منذ انطلاقتها، دوراً وطنياً بارزاً في مواكبة مسيرة الاتحاد ونقل إنجازات الإمارات بمهنية ومصداقية وحرفية عالية، حتى أصبحت من أبرز المنابر الإعلامية المؤثرة التي تعكس نبض المجتمع وتطلعاته.

وقال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، إن «البيان» نجحت على مدى عقود في توثيق المحطات الوطنية والإنجازات التنموية التي شهدتها الدولة، وواكبت مختلف المتغيرات والأحداث بمسؤولية واحترافية، ما عزز مكانتها منصة إعلامية وطنية تسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الصحيفة أدت دوراً محورياً في دعم الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، من خلال طرح إعلامي مهني ومحتوى يتمتع بالمصداقية والعمق، وقدرتها على تقديم صورة متكاملة للمشهد التنموي في الدولة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن «البيان» شكلت على مدى 46 عاماً نموذجاً للإعلام الوطني المهني الذي واكب مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وأسهم في نقل الإنجازات الاقتصادية والتنموية بمصداقية وموضوعية، حتى أصبحت مرجعاً إعلامياً يحظى بثقة القراء والمتابعين.

وأشار إلى أن «البيان» رسخت حضورها منصة إعلامية مؤثرة تدعم توجهات التنمية المستدامة، وتسلط الضوء على النجاحات التي تحققها مختلف القطاعات.

وأكد يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن «البيان» استطاعت عبر مسيرتها الإعلامية الممتدة أن ترسخ دورها منصة وطنية رائدة أسهمت في بناء جسور التواصل بين المؤسسات والمجتمع، وقدمت نموذجاً للإعلام المسؤول القادر على مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل برؤية مهنية واعية.

من جهته، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»: إن «البيان» شهدت منذ تأسيسها تطوراً ملحوظاً على صعيدي الشكل والمضمون، واستطاعت، بفضل مهنيتها ورؤيتها الإعلامية المتجددة، أن ترسخ مكانتها منبراً تنويرياً يسهم في تنمية وعي القراء ومناقشة قضايا المجتمع بمصداقية وموضوعية. وأشار إلى أن «البيان» نجحت في مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي.

بدوره، قال الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إن «البيان» تمثل منارة إعلامية وطنية موثوقة، حيث نجحت خلال مسيرتها في عكس مختلف القضايا والأحداث التي تهم المجتمع، ونقلها بمهنية ومصداقية وموضوعية، ما عزز مكانتها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في الدولة، كما استطاعت مواكبة طموحات الدولة ورؤيتها الريادية في أن تكون الأولى عالمياً في مختلف المجالات، من خلال طرح إعلامي متوازن ومحتوى احترافي يواكب المتغيرات ويعكس مسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها الدولة.

وأشار إلى أن غرفة تجارة رأس الخيمة تعتبر «البيان» شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية والتطور، لما أدته من دور بارز في دعم القطاع الاقتصادي وتسليط الضوء على المبادرات والنجاحات التي حققتها الغرفة ومجتمع الأعمال.

وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن «البيان» أدت دوراً محورياً في دعم الحركة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة، وقال: على مدى 46 عاماً، كانت «البيان» شريكاً إعلامياً فاعلاً للقطاع الاقتصادي، من خلال تسليط الضوء على المبادرات التنموية، ومواكبة تطورات الأسواق، ونقل صورة متكاملة عن مناخ الاستثمار في الإمارات، بما يعزز الثقة ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.

بدوره، هنأ المهندس محمد عبيد بن ماجد العليلي، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أسرة «البيان»، مشيداً بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، وقال: رسخت «البيان» مكانتها منصة إعلامية رصينة تواكب التحولات الاقتصادية والصناعية، وتسهم في إبراز جهود التطوير والتحديث التي تشهدها الدولة.

كما أعرب سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، عن اعتزازه بالدور الإعلامي لصحيفة «البيان» في دعم القطاع السياحي، وقال: أسهمت «البيان» بدور بارز في إبراز المقومات السياحية والتراثية لدولة الإمارات، ودعم جهود الترويج السياحي.