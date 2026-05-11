99.05 % الشعور بالأمان في نطاق مركز شرطة الراشدية

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة الراشدية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وذلك بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي وعدد من الضباط.

واطّلع معاليه خلال الجولة التفتيشية على آليات العمل والنتائج التشغيلية والمؤشرات الاستراتيجية للمركز، إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز الأمن والأمان، ورفع جودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور، بما ينسجم مع توجهات شرطة دبي الرامية إلى ترسيخ الريادة المؤسسية، والارتقاء بمستوى رضا المتعاملين.

واستمع معاليه إلى شرح حول نطاق الاختصاص الجغرافي لمركز شرطة الراشدية، الذي يغطي 12 منطقة حيوية، تشمل: الراشدية، مردف، أم الرمول، ند الحمر، الورقاء الرابعة، ومشرف، فيستيفال سيتي، والقرهود، والمدينة العالمية، ورأس الخور الصناعية الأولى والثانية والثالثة، بمساحة جغرافية تتجاوز 101 كيلو متر مربع، ويقطنها أكثر من 855 ألف نسمة، ما يعكس أهمية المركز ودوره المحوري في تعزيز المنظومة الأمنية بالمناطق السكنية والتجارية والصناعية.

كما اطّلع معاليه على أبرز النتائج والمؤشرات التي حققها المركز، ومنها مؤشر ارتفاع نسبة الشعور بالأمان إلى 99.05 %، ومؤشر «نسبة الثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب منك» 97.45 %، إلى جانب مؤشر «نسبة 98.2 % في السعادة الوظيفية»، فضلاً عن حصول المركز على خمس جوائز في التميز المؤسسي، وتطبيق 221 اقتراحاً تطويرياً، الأمر الذي يعكس ثقافة الابتكار والتحسين المستمر لدى الكوادر الشرطية.

وأكد معاليه أن النتائج التي تحققها مراكز الشرطة تأتي ثمرة للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وجهود الكوادر الأمنية والإدارية، التي تعمل بروح الفريق الواحد، مشيداً بالكفاءة العالية والجاهزية الميدانية، والحرص على تطوير الخدمات الاستباقية والذكية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي في إمارة دبي.

وفي ختام التفتيش تقدم معاليه بالشكر للعاملين في مركز شرطة الراشدية، مثمناً إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم، ودورهم في ترسيخ الأمن والأمان، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العمل الشرطي، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء والارتقاء بالمؤشرات.