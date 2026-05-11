«كهرباء دبي» و«محمد بن راشد للمعرفة» تدعمان تكوين مجتمع العلم والابتكار

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لـمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تطوير التعاون المشترك، والارتقاء بالشراكة بين الجانبين إلى آفاق أوسع.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز التكامل المؤسسي بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسة، بما يسهم في دعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال.

يمتد التعاون المشترك بين المؤسستين، ليشمل تنظيم ورش عمل متخصصة لموظفي الهيئة حول أدوات استشراف المستقبل وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن منتدى المحترفين العرب، الذي أطلقته المؤسسة، بهدف تبادل الخبرات وتكوين مجتمع استشرافي قائم على العلم والمعرفة، ومواكبة ثورة الصناعة الرابعة والتقنيات المتقدمة كالروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد. وخلال اللقاء أشاد معالي الطاير بمتانة التعاون الاستراتيجي بين الجهتين، مؤكداً التزام الهيئة بدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي عاصمة عالمية لإنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة.

وأشار معاليه إلى مشاركة الهيئة الفاعلة في قمة المعرفة، التي تُعقد سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها المؤسسة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة الحوارات العالمية، وبناء شراكات استراتيجية تعزز مستقبل مجتمعات المعرفة.

وشدد معاليه على أن الابتكار والعلم والمعرفة تمثل ركائز أساسية لتمكين الكوادر الوطنية، وتزويدها بما يلزم للمساهمة بفعالية في رسم ملامح المستقبل المستدام، مضيفاً أن «قمة المعرفة» تشكل منصة عالمية محورية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد القائم على المعرفة والتنمية المستدامة.

من جهته قال جمال بن حويرب: «نعتز بالشراكة الاستراتيجية الراسخة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي في دعم بناء اقتصاد معرفي مستدام. ونعمل في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على توسيع آفاق هذا التعاون، بما يعزز إنتاج المعرفة وتوظيفها، ويدعم توجهات دولة الإمارات في ترسيخ الابتكار والاستدامة مرتكزين رئيسيين للتنمية».

وأضاف: «نؤمن بأن تكامل الجهود مع الجهات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها هيئة كهرباء ومياه دبي، يسهم في تسريع تبني التقنيات المستقبلية، وبناء قدرات بشرية مؤهلة».

حضر اللقاء من جانب الهيئة المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.