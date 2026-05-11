«نور دبي» 20 عاماً صناعة للوعي وصوت قريب من المجتمع

تحتفل إذاعة نور دبي، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، بمرور 20 عاماً على انطلاقها، في محطة تجسد مسيرتها الإعلامية الحافلة بالعطاء، ودورها المتواصل في تقديم محتوى يعكس قيم المجتمع وتطلعاته، ويسهم في الارتقاء بالوعي وترسيخ ثقافة الحوار البناء، بما ينسجم مع توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى تعزيز حضورها في الساحة المحلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لصناعة وإنتاج المحتوى.

ومنذ تأسيسها عام 2006، استطاعت الإذاعة أن تلامس تفاصيل الحياة اليومية للجمهور، عبر خريطتها البرامجية المتكاملة التي تمزج بين البعدين الثقافي والاجتماعي، وتستند إلى معايير الإعلام الهادف، مستحضرة الحكمة والمعرفة في تناول مختلف القضايا اليومية.

كما أبرزت أصالة المجتمع الإماراتي وثقافته وعاداته وتقاليده، وقدمت صورة مشرقة عن إمارة دبي وإنجازاتها، ما رسّخ حضورها منبراً إعلامياً مرموقاً يجمع بين الوسطية في الفكر والاعتدال في الطرح، ويعكس حيوية المشهد الإعلامي المحلي.

وفي ظل التطور المتسارع في أدوات الإعلام وتنوع منصاته، نجحت «نور دبي» في تطوير أدواتها ومواكبة هذه التحولات، دون أن تفقد هويتها أو تتخلى عن رسالتها الأساسية المتمثلة في تقديم محتوى يعزز القيم ويلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يتجلى في باقة برامجها المتنوعة التي شكلت جسراً دائماً للتواصل مع الجمهور.

وعلى مدار عقدين، رسخت الإذاعة حضورها مساحة مفتوحة للحوار ومنبراً للرؤية الاجتماعية التي تتناول مختلف القضايا المجتمعية والدينية والرياضية والاقتصادية والتربوية، إلى جانب قضايا الشباب والمرأة والصحة وأسلوب الحياة والعمل الإنساني والخيري، ضمن إطار يعكس وعياً بأهمية الإعلام ودوره في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

وخلال 20 عاماً، لم يتوقف بث «نور دبي»، التي تقدم أكثر من 10 ساعات من البث المباشر يومياً، ما مكنها من إنتاج أكثر من 15900 حلقة من المحتوى الهادف.

وتتميز الإذاعة بثراء دورتها البرامجية التي تضم باقة متنوعة من البرامج المباشرة والتفاعلية المصممة لتلبية احتياجات المستمعين واهتماماتهم.

برامج هادفة

وفي مقدمة هذه البرامج، يبرز «البث المباشر» مع الإعلامي راشد الخرجي، الذي قدم على مدار عقدين أكثر من 4500 حلقة، إلى جانب برنامج «دليل الأعمال» الذي تقدمه ميرهان الدسوقي، وبرنامج «بلسم» الذي تجاوز عدد حلقاته 3400 حلقة، ويقدم من خلاله الدكتور بسام درويش محتوى صحياً متنوعاً.

كما يطل الإعلامي كفاح الكعبي على جمهوره عبر برنامج «روحك رياضية» الذي تجاوز رصيده 4500 حلقة، فيما يقدم الدكتور خالد العنبري برنامج «أحلام سعيدة»، ويستضيف برنامج «أثير المحبة» نخبة من الشخصيات الأدبية والفنية، بينما يستعرض المحامي عيسى بن حيدر في برنامج «روح القانون» أبرز التشريعات والقوانين المستحدثة في الدولة.

ويواصل الدكتور جاسم ميرزا تقديم برنامج «لمن يهمه الأمر»، الذي تجاوز عدد حلقاته 800 حلقة، فيما يقدم أحمد عبدالكريم برنامج التوجيه الأسري «ساعة أسرية».

كما سجل برنامج «السالفة وما فيها» أكثر من 2700 حلقة، يناقش خلالها أحمد الكتبي قضايا اجتماعية متنوعة وحكايات واقعية نابعة من قلب المجتمع المحلي.

وتواصل الإذاعة تقديم محتوى إنساني ومجتمعي يعكس التزامها بدعم العمل الخيري وتعزيز ثقافة العطاء، من خلال مجموعة من البرامج، من بينها «دروب العطاء» المقدم برعاية جمعية دبي الخيرية، كما يطل خليفة الفلاسي وعلي الكندي عبر برنامج «الناس للناس» بالتعاون مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية وبرعاية جمعية بيت الخير.

ويقدم أيوب يوسف برنامج «إمارات الخير» برعاية جمعية دار البر، فيما يطل يوسف الحمادي ومحمد الملا عبر برنامج «الناس للناس» برعاية مؤسسة تراحم الخيرية، إلى جانب برنامج «حق معلوم» الذي يبث بالتعاون مع جمعية بيت الخير، ويسلط الضوء على الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً في المجتمع.

محطة نوعية

وفي تعليقه على المناسبة، أكد محسن حسن، مدير إدارة الإذاعات في «دبي للإعلام»، أن هذه المناسبة تمثل محطة نوعية في مسيرة إذاعة «نور دبي»، وتبرز دورها في بناء وعي المجتمع، وتعكس ثقة الجمهور بها واستمرارية تأثيرها في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي.

وقال: «لم تتوقف إذاعة نور دبي على مدار 20 عاماً عن خدمة المجتمع، ونجحت خلالها في تقديم نموذج إعلامي مميز يجمع بين الرسالة والمهنية، واستطاعت عبر برامجها وفواصلها الإذاعية أن تكون قريبة من الناس، وتواكب اهتماماتهم، وتعبر عن قضاياهم، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال محتواها المتوازن».

وأضاف: «تمثل هذه المناسبة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التطوير، تواصل فيها دبي للإعلام تطوير محتوى الإذاعة وتعزيز حضورها عبر المنصات الرقمية، بما يضمن توسيع نطاق التأثير والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع».

ومن جانبه، قال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية: «نعتز بشراكتنا مع إذاعة نور دبي، التي تشكل نموذجاً للإعلام المسؤول بفضل ما تقدمه من محتوى هادف وبرامج نوعية تلامس مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية والصحية وتعزيز جودة الحياة عبر نشر ثقافة الوقاية والصحة المجتمعية. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون بما يخدم المجتمع ويدعم مسيرة التنمية الشاملة».

مسيرة رائدة

أما محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، فقال: «رسخت إذاعة نور دبي مكانتها عبر مسيرة إعلامية رائدة جعلت منها منصة قريبة من الناس ومنبراً يعكس قيم الدولة وهويتها الثقافية والإنسانية.

وقد مثل تعاوننا معها تجربة إعلامية ومجتمعية ثرية لمسنا خلالها دورها الفاعل في تنمية الوعي وتعزيز قيم التواصل والمسؤولية».

من جهته، هنأ عبدالله زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، إذاعة نور دبي بهذه المناسبة، مشيداً بما قدمته على مدى 20 عاماً من محتوى هادف أسهم في تنمية الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية ودعم المبادرات الخيرية.

وأشار إلى أن برنامج «إمارات الخير»، الذي يبث برعاية الجمعية، يمثل تجربة إعلامية وإنسانية رائدة تسهم في تسليط الضوء على الحالات الإنسانية والمشاريع الخيرية وتعزيز ثقافة العطاء والتكافل في المجتمع.

فيما قال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية: «شكل انطلاق نور دبي علامة فارقة في مسيرة العمل الإذاعي المحلي، ونجحت على مدار 20 عاماً في تحقيق نتائج متميزة جعلتها من أكثر الإذاعات إقبالاً واستماعاً لدى الجمهور».

وأعرب عن اعتزازه بالشراكة مع الإذاعة عبر العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية، من أبرزها برنامج «الناس للناس»، الذي يسهم في دعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة أو علاج للحالات المرضية الحرجة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات لمرضى الأمراض المستعصية.

خدمة المجتمع

وبدورها، هنأت أمل عبدالرحمن السركال، من بنك الإمارات دبي الوطني، إذاعة نور دبي بمناسبة عامها العشرين، متوجهة بجزيل الشكر والتقدير إلى طاقم الإذاعة على جهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع وتقديم محتوى هادف يسلط الضوء على قضايا الوطن والأسرة.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أن إذاعة نور دبي تحولت منذ انطلاقتها إلى منبر للتوعية ونشر الثقافة وتعزيز القيم المجتمعية الأصيلة، وتمكنت من ملامسة قلوب المستمعين بفضل محتواها ورسالتها الإعلامية الهادفة.

وقال: «كانت تجربتي في التعاون مع الإذاعة مميزة وثرية، بفضل ما تتمتع به من مهنية عالية وطرح متوازن وحرص دائم على خدمة المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية»، معبراً عن اعتزازه بتعاون جامعة دبي مع الإذاعة في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما أسهم في نشر المعرفة وتعزيز مفاهيم الإيجابية والتسامح في المجتمع.