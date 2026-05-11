«إسلامية دبي» تثقف حول «فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة»

تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي دورة تثقيفية بعنوان «فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة»، تُقدّم باللغة الإنجليزية، تزامناً مع هذه الأيام المباركة التي تُعد من أعظم مواسم الطاعات ومضاعفة الأجور.

وتُعقد الدورة 16 مايو الجاري من الساعة 10:00 حتى 11:00 صباحاً، عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، مستهدفةً عموم أفراد المجتمع، بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة والوصول إلى مختلف الفئات.

ويقدّم محاور الدورة الشيخ الدكتور محمد عيادة الكبيسي، حيث يستعرض مكانة هذه الأيام في الإسلام، وأبرز فضائلها، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الأعمال الصالحة التي يُستحب الإكثار منها خلالها، بما يعزز ترسيخ القيم الإيمانية والسلوكية.

وأكدت الدائرة أن تنظيم هذه الدورة يأتي انسجاماً مع خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى نشر الثقافة الإسلامية بأساليب عصرية ومبتكرة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً.

كما دعت الدائرة الجمهور إلى المشاركة في هذه الدورة والاستفادة من مضامينها، مؤكدة أن اغتنام العشر الأوائل من ذي الحجة يمثل فرصة عظيمة لتعزيز الإيمان وتجديد الصلة بالله تعالى، بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع.