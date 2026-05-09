100 % إنجاز الشكاوى خلال 5 أيام في محاكم دبي

عقد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً مع قطاع إدارة الدعاوى، للاطلاع على نتائج الأداء السنوية ومناقشة مؤشرات الإنجاز والمشاريع الاستراتيجية لعام 2025.

وذلك في إطار جهود محاكم دبي المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية والارتقاء بجودة الخدمات، بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو الريادة العالمية.

واستعرض الاجتماع أبرز مؤشرات الأداء، حيث سجل القطاع نسبة سعادة المتعاملين 95 % فيما بلغت نسبة سعادة الموارد البشرية 91 %، بما يعكس مستوى الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة.

كما ناقش الاجتماع تقدم المشاريع الاستراتيجية، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 70 %، لا سيما في المبادرات المرتبطة بتطوير رحلة المتعامل وقنوات تقديم الخدمات، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة إدارة الدعاوى.

تميز مؤسسي

وفي مجال التميز المؤسسي، حقق القطاع نسبة 100 % في معالجة الشكاوى خلال خمسة أيام عمل، إلى جانب تسجيل 95.6 % في نتائج المتسوق السري، والعمل على معالجة 69 فرصة تحسين مؤسسي، بنسبة إغلاق بلغت 33.3 %، بما يعزز جودة الأداء ويرسخ مبادئ الشفافية والاستجابة الفاعلة.

كما تناول الاجتماع مؤشرات الشكاوى على مستوى الوحدات التنظيمية، والتي بلغت 54 شكوى، مع تطبيق آليات فعالة لمعالجتها وتحسين زمن الاستجابة، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين.

وفي محور الحوكمة والامتثال، تم التأكيد على الالتزام بالمسارات المعتمدة للمشاريع والمؤشرات، وتعزيز كفاءة الرقابة الداخلية وتطبيق السياسات والإجراءات المؤسسية وفق أفضل الممارسات.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير الكوادر البشرية، حيث شارك 11 موظفاً في برامج إعداد القادة، مع تحقيق نسبة التزام كاملة بتمكين خريجي هذه البرامج، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية ويدعم استدامة التميز المؤسسي.

وفي إطار الابتكار وتبني أفضل الممارسات، نفذ القطاع 11 زيارة معرفية لجهات حكومية رائدة، أسفرت عن تطبيق عدد من المبادرات التطويرية التي تسهم في تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات.

كما استعرض الاجتماع التكليفات الواردة من مكتب مدير محاكم دبي، والتي بلغت 264 تكليفاً، تم إنجازها بنسبة 100 %، مع التأكيد على أهمية مواصلة رفع كفاءة التنفيذ والالتزام بالخطط الزمنية المعتمدة.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين الوحدات التنظيمية، مشيداً بالنتائج المحققة، وموجهاً بالاستمرار في استثمار فرص التحسين وتبني الابتكار، بما يعزز تنافسية محاكم دبي ويواكب تطلعاتها المستقبلية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن نهج محاكم دبي في المتابعة المستمرة للأداء المؤسسي، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وترسيخ ريادتها في تقديم خدمات قضائية مبتكرة وعالية الجودة، انسجاماً مع رؤيتها المتمثلة في تحقيق ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية، ومواكبةً لتنامي مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد والابتكار.